(Özel Haber) Boksör olabilmek için mendil satıp para biriktiriyor

Genç boksör, hayallerini gerçekleştirebilmek için yardım bekliyor.

Mardin’de ailesiyle yaşayan ve boksör olmak isteyen 18 yaşındaki İbrahim Özer, 3 ay önce İstanbul’a geldi. Özer, hayali için geldiği Fatih Kocamustafapaşa’da akrabasının yanında kalmaya başladı. Ancak Özer’in ailesi, onun akrabasında kaldığını öğrenmesi üzerine genç akrabasından ayrılarak sokakta kalmaya başladı. Yine de hayalinden vazgeçmeyen Özer, sokaklarda mendil satarak para biriktirmeye başladı. Mendil satarak günde 50 lira kazanan Özer, kazandığını paranın 15 lirasını harcayıp geri kalanının bankaya yatırıyor. Özer’in hayali önce biriktirdiği paralarla spor malzemesi almak daha sonra kick boks kursuna yazılmak. Sokaklarda vatandaşlara mendil satan zaman zaman da çevredeki esnaflarla hareket yaparak şakalaşan genç boksör, hayali için yardım bekliyor.

“Sponsorumun olmasını bana yardım edilmesini isterdim”

Özer, "Kick boks için İstanbul’a geldim. Ailem ters tepki verdiği için ben kendim buraya geldim, mendil satıyorum. Kazandığım paralar bankaya yatırıyorum. Boks malzemeleri alabilmek ve boks yapabilmek için kazandığım parayı bankaya yatırıyorum. Boks yapmaya kararlıyım. Mardin’den geldiğimden bu yana yaklaşık 2 aydır sokaklarda yatıyorum. Burada bir akrabamda kalıyordum sonra onun evinden de çıktım. Okula gitmiyorum, bıraktım. Günde 50 lira kazanıyorum, 15 lirasını harcıyorum. Boksör olmak için bunları yapıyorum. 1 hafta sonra inşallah boksa başlayacağım. Baya para topladım. İlk hedefim İstanbul şampiyonu olmak sonra Avrupa sonra da dünya şampiyonu olmaktır. Bir sponsorumun olmasını bana yardım edilmesini isterdim. Spor salonumun olmasını da isterim, benim havlumu taşıyabilecek, üstünde adımın yazılı olduğu şortu taşıyabilecek biri olmasını isterdim” dedi.