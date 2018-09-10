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(Özel Haber) Bostancı'da denize çakılan helikopterin enkazı çıkarıldı

Bostancı’da geçtiğimiz günlerde iş adamı Halil Ünver’in hayatını kaybettiği, pilotun ise yaralandığı helikopter kazasının ardından helikopterin enkazı denizden çıkarıldı.

Bostancı'da geçtiğimiz günlerde iş adamı Halil Ünver'in hayatını kaybettiği, pilotun ise yaralandığı helikopter kazasının ardından helikopterin enkazı denizden çıkarıldı. Çıkarılan helikopterin görüntüsü kazanın boyutunu gözler önüne serdi.


Bostancı'da geçtiğimiz perşembe günü iş adamı Halil Ünver'in hayatının kaybettiği, pilotun da yaralandığı kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Helikopterin enkazı yaklaşık üç gün gün süren çalışmanın ardından cumartesi sabaha karşı denizden çıkarıldı. Teknik dalgıç denizcilik tarafından yapılan operasyonla yaklaşık 3 saat süren bir çalışma sonucu çıkartılan enkaz şirket hangarına gönderildi. Çıkarılan helikopter enkazı ise kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Helikopterin ikiye bölündüğü görülürken, kazanın nasıl olduğu yapılan inceleme sonrası ortaya çıkacak.

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