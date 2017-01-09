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09 Ocak 2017 11:12

(Özel Haber) Burası Uludağ değil İstanbul

(Özel Haber) Burası Uludağ değil İstanbul

09 Ocak 2017 11:12

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışını fırsat bilen demirci ustası Recep Demir, kentin göbeğindeki Gümüşsuyu Parkı’nda doğal manzara eşliğinde kayak yaptı.
İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışını kentteki yaşamı olumsuz etkilendi. Yolların kapalı ve boş olmasını fırsat bilen vatandaşlar, karın keyfini çıkarttı. Kar yağışını fırsat bilen ve yaklaşık 10 yıldır amatör olarak kayak yapan 58 yaşındaki demirci ustası Recep Demir, torunları Dilara ve Hüseyin ile birlikte Gümüşsuyu Parkı’na geldi. Burada kayak takımlarını giyerek hazırlıklarını tamamlayan Demir, İstanbul manzarası eşliğinde Gümüşsuyu Parkı’ndan kaydı. Defalarca yukarıdan aşağıya kayan Demir’in kayış sonrası torunlarıyla kara yatması da renkli görüntüler oluşturdu.

“Torunları aldık geleneği devam ettirmeye geldik”
Kar yağışından mutlu olduğunu söyleyen Recep Demir, “Hele ki bugün ki şansımız karın güzel yağışı bizi daha da mutlu etti. Torunları aldık geleneği devam ettirmeye geldik. Parkta kalmak süper bir duygu, bütün dertlerini tasalarını unutuyorsun, çocuk gibi oluyorsun. Yaklaşık 10 senedir kayıyorum, param olmadığı zaman buraya geliyorum. Param olunca da Uludağ ve Ilgaz’a gidiyorum” dedi.

“İstanbul’un güzelliğinde böyle bir yer bulamazsın”
Herkes torunlarını ve çocuklarını alsın gelsin buralarda bu zevki yaşasınlar. İstanbul’un güzelliğinde böyle bir yer bulamazsın. Zamanı gelince de torunlara da öğretmeye çalışacağız. Gençler gelsinler soğuğa vücutlarını alıştırsınlar, benim istersem şuan soyunurum. Onlarda gelsinler, kaymak isteyen varsa bana ulaşsınlar” ifadelerini kullandı.
Demir’in torunları Dilara ve Hüseyin ise, dedelerinin kaymasının dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, büyüyünce onun gibi kaymak istediklerini söyledi.



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