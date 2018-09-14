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(Özel Haber) Büyükada'da sahibi yere düşen atı yerlerde sürükledi

Büyükada’da yağmurlu havada yere düşerek yaralanan atı sürükleyen faytoncuların ata yaptığı eziyet kameraya yansıdı.

Büyükada'da yağmurlu havada yere düşerek yaralanan atı sürükleyen faytoncuların ata yaptığı eziyet kameraya yansıdı. Faytonda yolcu varken yaşananlar yürekleri dağladı.


Büyükada'da faytona koşulan atlara yapılan eziyetlere bir yenisi daha eklendi. Büyükada'da yağmurlu havada ilerlerken bir anda yere düşerek yaralanan atı faytoncular sürükleyerek kenara çekmeye çalıştı. Bir ayağı faytonun demirinde asılı kalan at, suyun içinde sürüklendiği sırada canının yanmasına daha fazla dayanamayarak hareket etmeye çalıştı. Yaşanan olay sırasında faytonun içinde bulunan yolcuların sessiz bir şekilde oturmaya devam etmesi dikkat çekti. Faytoncuların yürekleri sızlatan bu davranışları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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