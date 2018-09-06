(Özel Haber) Çamlıca Camii inşaatında son durum havadan görüntülendi

Cami içine halı sermeye kısa bir süre kalırken, caminin son hali havadan görüntülendi.

İstanbul’un en büyük yapılarından biri olacak olan Çamlıca Camii inşaat çalışmalarında sona gelindi. 2013 yılında yapımına başlanan cami artık halıları serilecek duruma geldi. Caminin içi ve dış aydınlatmalarının tamamlandığı görülürken, işçilerin itina ile emek sarf ettikleri gözlendi.

Cami hakkında bilgi veren İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, “Çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Halı sermeye bir adım kaldı. Birkaç hafta içerisinde halılarımızı sereceğiz. Camimizin içerisindeki rutüşları yapıyoruz. Kenarda köşede eksik kalmış ufak tefek işleri toparlıyoruz. Çok ciddi anlamda bir temizlik yapıyoruz. Camimizin içi yaklaşık 350 bin metreküp hacminde. Temizlik işi bittikten sonra kapılarımız, pencere kepenklerimiz takılıyor. Bizim için önemli olan halı sermeye başlamak. Halı sermeye başlamak bu iş bitiyor anlamına geliyor diyebiliriz. Maksat projeyi hizmete almaksa bunun için mutlaka bir açılış merasimi yapılacaktır. Biz sayın Cumnurbaşkanımıza arz ettiğimiz gibi projenin tamamını caminin de içerisinde bulunduğu müze, sanat galerisi, konferans salonu, kütüphane, sanat atölyeleri ve otopark gibi işlerimizin tamamını bitirdikten sonra biz bitirdik diyeceğiz ve kendilerini uygun bulacağı bir tarihte camimizin içerinde bulunduğu külliyemizin açılışını inşallah ülkemiz insanıyla yapmış olacağız” dedi.

Öte yandan caminin son durumu içinden ve dışından havadan görüntülendi. Görüntülerde caminin iç kısmının bittiği, süslemelerin de seyrine doyum olmaz bir manzara oluşturduğu görülüyor. İskelelerin kalktığı görülürken, dış kısımda da çalışmaların büyük oranda bittiği görülüyor.