(Özel Haber) Canını hiçe sayan sürücü kamerada

Bahçelievler’de arkadaşıyla iddiaya giren genç bir inşaat beton döken vincin altından aracıyla geçti. Tüm bu yaşananlar da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bahçelievler’de cep telefonuyla çekilen bir görüntü bu kadarına da pes dedirtti. Arkadaşıyla iddiaya giren genç, bir inşaata beton döken vincin altından aracıyla geçmeye çalıştı. Vincin devrilme tehlikesini hiçe sayan genç, aracını ilerleterek çalışanların şaşkın bakışları arasında demir yığının altından geçti. Bir ara geçemeyeceğini düşünen gence arkadaşı" Bu araç buradan geçecek başka yolu yok" dedi. Genç yaptığı tehlikeli hareketin sonunda çalışanlara selam vererek hızla olay yerinden uzaklaştı.