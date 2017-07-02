Çekicinin üstündeki yan yatan kamyonu gören araç sürücüleri ise çekicinin yanından hızla uzaklaştı.

Basın Ekspres Yolu Mahmut Bey istikametinde ilerleyen bir araç çekicisinin taşıdığı yamuk şekilde duran kamyonla yolda seyretmesi, görenleri korkuttu. Çekici için oldukça büyük olduğu görülen kamyon ile yoluna devam eden araç çekicisinin virajlara girmesi ve hızıyla kamyonun sağa yatması faciaya davetiye çıkardı. Trafikte ilerleyen sürücüler kamyonun devrilme ihtimaline karşı çekicinin yanından hızla geçip giderken, o anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde çekicinin üzerinde yamuk halde duran kamyon düştü düşecek şekilde taşınıyor. Bu durumu gören sürücüler ise hızla çekiciden uzaklaşmaya çalışıyor.