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04 Aralık 2017 16:33

(Özel Haber) Cengiz Günaydın: "Çözüm bulunmazsa maçlara çıkılmamasını oylayacağız"

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(Özel Haber) Cengiz Günaydın:

04 Aralık 2017 16:33

ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın, Spor Toto Teşkilatı’nın kulüp gelirlerini düşürmesi ile ilgili olarak bir çözüm bulunmazsa maçlara çıkmama kararı alacaklarını söyledi.


Aynı zamanda Fatih Karagümrük Başkanı olan ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın, 90 kulübün maçlara çıkmama kararı aldığı yönündeki iddialarla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulundu. Şu an için alınmış bir karar olmadığını belirten Günaydın, "Çarşamba günü Ankara’da toplanacağız. Tek gündem maddemiz budur. Bu kararın alınmasının tek sebebi Spor Toto Teşkilatı’nın bize 6. haftada tebligatta bulunup bundan sonra her maçın iddaa programına dahil edilmeyeceğini bildirmesidir. Bu durum sezon başında 1 milyon TL gelir hedefleyen kulüplerin gelirinin 400 bin TL kadar gerilemesine neden oldu. Herkes planlamasını 1 milyon TL üzerinden yapıp ödemelerini de buna göre planlamıştı. Bütün kulüplerin yapması gereken ödemeler var. Ancak şu durumda bunların ödenmesi mümkün görünmüyor. İnanıyorum ki spor bakanımız bu olaya el atacaktır. Cumhurbaşkanımız bir çözüm bulacaktır. Eğer bir çözüme ulaşılmazsa maçlara çıkılmamasını oylayacağız. Büyük ihtimalle 90 kulüpten maçlara çıkılmaması konusunda karar çıkacaktır" ifadelerini kullandı.




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