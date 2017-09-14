(Özel Haber) Cip sürücüsü otizmli çocuğa çarpıp kaçtı

Metrelerce havaya fırlayan küçük kız kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, kızın durumuna bakan sürücü ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel eğitim alan otizmli kızı Lara Buket Budak (10) ile evine dönmek için yola çıkan anne Neşe Küçük bir dükkana uğradı. Anne arkadaşını görerek selam vermek istediği sırada kızı Lara Buket aniden iş yerinden çıkarak yola doğru koştu. Cadde üzerinde hızla seyreden bir cip, Lara Buket’e çarptı. Aracından inip çocuğa bakan ve vatandaşlarla konuşan sürücü, daha sonra olay yerinden kaçtı. Kızını yerde gören anne Neşe Küçük, kızını kucağına aldı. Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası küçük kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Lara Buket kazayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlatırken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

“Kazadan sonra kızımı kucağıma aldım ve öyle kaldım”

Kaza anını anlatan anne Neşe Küçük, “Akşam 19.00 sıralarında özel eğitimden geliyorduk. Otizmli anneler bilir otizmli çocukların hep takıntıları vardır. Benim kızımın da takıntısı kuaför malzemesi satılan yere girmesidir. Yine her zamanki gibi ’Girebilir miyim?’ diye sordu. Bende ’Gir’ dedim, hemen arkasından arkadaşımı gördüm ve selam vereyim dedim. Selam vereyim derken kızım benim arkamdan çıktı, ben çıkacağını düşünmedim. Çünkü oraya girdiğimiz zaman zor çıkıyoruz. Benim kızım bir anlık çıkınca arkam dönüktü, ben sadece bir ses duydum. Araba arabaya çarptı zannettim. Öyle bir sesti ki zaten dönünce arkadaşım Lara diye bağırınca ben ne yaptığımı bilmiyorum. Kızı kucağıma aldığım gibi kaldırdım ve öyle kaldım. Şoförün de farkında değildim. Sadece ’Ben vurmadım’ diye söyledi. Biz kenara aldık. Çocuğu kenara alırken kaçıyor diye seslendiler” dedi.

“Adamın böyle yapması çok zoruma gitti”

Kızını kazadan sonra görünce kötü olduğunu söyleyen Küçük, “Ben kızımla tamamen kötü durumdaydım. Benim psikolojim bayağı bozuldu ve korkunç bir durumdu. Ben kamerayı daha sonra izledim ve çok kötü oldum. İnsanlar sokakta çarptığı kediye köpeğe bile değer verip alıp bakıyorlar. Bir kedi ağaca çıksa itfaiyeyi ayağa kaldırıyorlar. Bu insan, yaptığı çok dokundu. Çünkü bir çocuğa vuruyor ve bırakıp gidiyor. Adamın böyle yapması çok zoruma gitti” diye konuştu.

“Aynı şey onun çocuğunun başına da gelebilirdi”

Yetkililerden kızına çarpan şoförün bulunmasını isteyen anne Küçük, “Ben bir şeyler istemiyorum. Otizmli çocuk anneleri biraz daha hassastır, onun çocuğuma verdiği değeri görmeyince bizim de kalbimiz kırılıyor. Ben yetkililerden bulunmasını istiyorum. Benim çocuğum 10 yaşında, onun da çocuğu olabilirdi, aynı şey onun da başına gelebilirdi. Ben hiç anlam veremedim. Bu insan olamaz. Çocuğu havaya fırlattı. Ben o sesin kızımdan çıktığını algılayamadım” şeklinde konuştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde küçük kızın aniden yola fırladığı ve cipin çarpması sonucu küçük kızın havaya fırladığı görülüyor. Sonrasında ise kazayı gören vatandaşları panik içerisinde kaza mahalline geliyor. Aracından inen sürücü ön tarafa gelip kıza bakıp, vatandaşlarla konuştuktan sonra aracına tekrar biniyor. Tekrardan aracından inen sürücünün bir müddet daha vatandaşlarla konuştuğu ve daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Daha sonra ise sürücünün kızın durumuna bakmadan geri geri kaçarak gittiği görülüyor.