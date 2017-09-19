Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 09:08

(Özel Haber) Çocukların gelin arabasından ölümüne bahşiş alma çabası kamerada

Kağıthane’de bahşiş almak için gelin arabasının önünü kesen çocuklar, akan trafikte aracın üstüne çıkarak adeta ölümle dans etmesi pes dertti.

(Özel Haber) Çocukların gelin arabasından ölümüne bahşiş alma çabası kamerada

19 Eylül 2017 09:08


Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde seyir halindeki eski model bir gelin arabasının önünü kesen çocuklar, bahşiş almak istedi. Bahşiş alamayan çocuklardan bir tanesi aracın önünü keserken bir diğeri ise aracın üstüne çıktı. Bu sırada devriye görevi yapan bir polis aracının gelmesiyle etrafa kaçışan çocuklar akan trafikte tehlikeli bir şekilde uzaklaştı. Çocukların canlarını hiçe sayarak bahşiş almak için yaptıkları yürekleri ağızlara getirdi. Tüm bu yaşananlar ise kameralarca saniye saniye kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç