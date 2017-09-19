Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde seyir halindeki eski model bir gelin arabasının önünü kesen çocuklar, bahşiş almak istedi. Bahşiş alamayan çocuklardan bir tanesi aracın önünü keserken bir diğeri ise aracın üstüne çıktı. Bu sırada devriye görevi yapan bir polis aracının gelmesiyle etrafa kaçışan çocuklar akan trafikte tehlikeli bir şekilde uzaklaştı. Çocukların canlarını hiçe sayarak bahşiş almak için yaptıkları yürekleri ağızlara getirdi. Tüm bu yaşananlar ise kameralarca saniye saniye kaydedildi.