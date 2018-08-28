(Özel Haber) Çöplüğe dönen Aydos Ormanı havadan görüntülendi

Adeta çöplüğü dönen Aydos Ormanı’nın içler acısı hali ise havadan görüntülendi.

9 günlük bayram tatilinde piknik alanlarına akın eden vatandaşların çöplerini alanlara bırakması büyük tepkiye neden oldu. Çöp yığınlarının oluştuğu yerlerin başında ise Kartal’daki Aydos Ormanı oldu. Tatili fırsat bilerek ormana gelen piknikçiler sorumsuzca çöplerin ormana attı. Piknikçilerin arkalarında bıraktığı çöp ve kaçak dökülen moloz yığınları bölgede kirliliğe yol açtı. Atılan çöpler tüm bölgeyi kaplarken Aydos Ormanı adeta çöplüğe döndü. Ormanlık alanda yaşanan bu çevre katliamı ise havadan görüntülendi.