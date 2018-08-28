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28 Ağustos 2018 09:30

(Özel Haber) Çöplüğe dönen Aydos Ormanı havadan görüntülendi

9 günlük bayram tatili sırasında piknikçilerin Kartal’da bulunan Aydos Ormanı’na bıraktığı çöpler ve kaçak olarak dökülen moloz yığınları bölgede çevre kirliliğine neden oldu.

(Özel Haber) Çöplüğe dönen Aydos Ormanı havadan görüntülendi

28 Ağustos 2018 09:30

Adeta çöplüğü dönen Aydos Ormanı’nın içler acısı hali ise havadan görüntülendi.


9 günlük bayram tatilinde piknik alanlarına akın eden vatandaşların çöplerini alanlara bırakması büyük tepkiye neden oldu. Çöp yığınlarının oluştuğu yerlerin başında ise Kartal’daki Aydos Ormanı oldu. Tatili fırsat bilerek ormana gelen piknikçiler sorumsuzca çöplerin ormana attı. Piknikçilerin arkalarında bıraktığı çöp ve kaçak dökülen moloz yığınları bölgede kirliliğe yol açtı. Atılan çöpler tüm bölgeyi kaplarken Aydos Ormanı adeta çöplüğe döndü. Ormanlık alanda yaşanan bu çevre katliamı ise havadan görüntülendi.




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