(Özel Haber) D-100 karayolundaki zincirleme kazada can pazarı

Can pazarının yaşandığı kazada, yol kenarında yatan yaralılar acı içerisinde kıvrandı. Kazanın şokundaki bir sürücü ise cep telefonuyla kendilerini görüntüleyen vatandaşa saldırdı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkii Haramidere kavşağı yanyol Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü’nden Haramidere istikametine seyreden 34 KA 2326 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki başka bir araca çarparak takla attıktan sonra ters döndü. Zincirleme kazada 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Takla atan araçtaki 2 genç kız ise yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

Can pazarı yaşandı, vatandaşa saldırdı

Öte yandan kazada takla atan araçta yaralan 2 genç kız, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Kaldırımda yatan genç kızdan biri, acı içerisinde kıvrandı. Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı genç kız, yerde dakikalarca ambulans bekledi. Diğer yaralı kız ise bariyerlerin üzerinde oturarak sağlık ekiplerini bekledi. Kaza nedeniyle şoka giren sürücü ise kendisini görüntüleyen bir vatandaşa saldırdı. Kendisine saldırılan vatandaş ise cep telefonunu yere düşürdü. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yanyol bir süre sonra trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.