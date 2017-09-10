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10 Eylül 2017 09:27

(Özel haber) Darbukacı küçük kız, Eminönü’nde ilgi odağı oldu

Eminönü’nde, darbuka çalan bir kız çocuğu, vatandaşların ve turistlerin ilgi odağı oldu.

(Özel haber) Darbukacı küçük kız, Eminönü’nde ilgi odağı oldu

10 Eylül 2017 09:27

Darbukacı kızın etrafında toplanan onlarca kişi, küçük kıza hem para verdi, hem de yaptığı mini şovu cep telefonları ile görüntüledi. Yaşıtları okul hazırlığı yaparken para kazanmak için darbuka çalan kız çocuğu yürekleri burktu.


Eminönü’nde, vapur iskelelerinin bulunduğu yaya yolunda darbuka çalarak para kazanmaya çalışan bir kız çocuğu, çevredeki vatandaşların ve turistlerin dikkatini çekti. Kısa sürede ilgi odağı olan küçük kıza, yoldan geçen bazı kişilerin de kayıtsız kalamayıp duraksadığı görülürken, darbukacı kızın şovu adeta mini bir konsere dönüştü.


Yaşıtları okul hazırlığı yaparken para kazanmak için darbuka çalan kız çocuğunu izleyenler, küçük kızın önündeki bardağa madeni paralar koydu. Minik parmakların şovunu izleyenlerin birçoğu, o renkli anları cep telefonlarında bulunan amatör kameralarla görüntülemeyi de ihmal etmedi. Eminönü’nde ilgi odağı olan darbukacı kız, önündeki bardağı kısa sürede doldurdu ve kazandığı bozuk paraları annesi olduğu öğrenilen kadına teslim etti.


Öte yandan, yaşıtları yeni okul dönemi için hazırlık yaparken küçük kız çocuğunun para kazanabilmek için darbuka çalması vatandaşların yüreklerini burktu.




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