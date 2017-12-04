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04 Aralık 2017 09:22

(Özel haber) Demir kesme makasıyla zinciri kesip motosikleti çaldılar

Kağıthane’de motosikletli hırsızlar, bir binanın önünde bağlı olan motosikletin zincirini demir kesme makasıyla keserek çaldılar.

(Özel haber) Demir kesme makasıyla zinciri kesip motosikleti çaldılar

04 Aralık 2017 09:22

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, yoldan geçen bir vatandaşa aldırış etmeyen hırsızların rahatlığı “bu kadarına da pes” dedirtti. Motosiklet sahibi ise 4 ay içerisinde 2. kez motosikletinin çalındığını belirterek duruma tepki gösterdi.


Olay, geçtiğimiz 16 Kasım Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Emirgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde motosikletini yaşadığı binanın dışındaki demirliklere zincirle bağlayan Serkan Güler, ardından çalışmak üzere iş yerine gitti. Gece saatlerinde cadde üzerinde dolaşan hırsızlar, bağlı olan motosikletin yanına geldi. Motosikletin zincirle bağlı olmasını umursamayan hırsızlar, yanlarında getirdiği demir kesme makasıyla zinciri kesmeye başladı. Hırsızlardan biri zinciri keserken, diğeri de cadde üzerinde gözcülük yaptı. O esnada yoldan geçen vatandaşa bile aldırış etmeyen hırsızların rahatlığı ise “bu kadarına da pes” dedirtti. Yaklaşık 2 dakika sonra zinciri kesen hırsızlar, motosikleti çalıştırmadan çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



“Demir kesme makasıyla zinciri kesmişler”


Motosikletin sahibi Serkan Güler, “Ben gece nöbetteydim, motosikleti de zincirle demirlikleri kilitlemiştim burada duruyordu. Üzerinde alarm da vardı. Sabah geldiğimde zincirin kesildiğini gördüm. Güvenlik kameralarını incelediğimde gece 3 sıralarında yaklaşık 2 dakikayla çalındığını gördüm. 2 kişi motosikletle gelmiş, buraya park etmişler. Üzerlerinde de kask ve tulum var. Demir kesme makasıyla gelmişler. Benim motosiklette de alarm var, dokunmadan çalıyordu. Birkaç kere geliyorlar, biraz zorlamışlar ama sonunda zinciri kesikten sonra direksiyonun da kilidini kırmışlar. Alarmı da susturup alıp götürüyorlar. O esnada yoldan biri geçmiş, benim evim normalde üsttedir. Çok rahat ve profesyoneller. 2 dakika içerisinde çalıştırmadan motosikleti götürüyorlar” dedi.



“4 ay önce de başka bir motosikletim çalınmıştı”


“Buralarda bu tür olaylar çok oluyor” diyen Serkan Güler, “Zaten dönem dönem geliyorlar, mahalleden birkaç motosiklet çalıyorlar. Motosiklet sahibi olup da çaldırmayan yok diyebilirim. Bu benim ikinci motosikletimdi, öncekini de 4 ay önce yine burada çalmışlardı. Her iki motosikleti de ikinci el almıştım, değerleri 20 bin liraya yakındı. Uzun süredir motosiklet kullanıyorum, hırsızlık bu aralar anormal derecede fazlalaştı. Her gün onlarca mağdurun çalıntı paylaşımlarını görüyoruz. Sonuçta motosikletlerde milli birer servettir. Bu konuda da bir şeyler yapılması lazım” diye konuştu.


Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.




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