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01 Temmuz 2017 14:31

(Özel Haber) Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Boğaz’ı temizlediler

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 91’inci yıldönümü sebebiyle DenizTemiz Derneği/ TURMEPA dalgıçlarıBoğaz’ın derin sularına dalarak deniz dibinde temizlik yaptı.

(Özel Haber) Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Boğaz’ı temizlediler

01 Temmuz 2017 14:31

Denizin dibini görüntüleyen doğa dostu dalgıçların suyun derinlerinden çıkarttığı atıklar Beşiktaş Sahili’nde sergilenerek çevrenin ve denizlerin kirletilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.


DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın gönüllü dalgıçları Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 91’inci yıldönümü dolayısıyla Beşiktaş’ta suyun derinlerine dalarak atık temizliği yaptı. Bu kapsamda 2 dalgıç denizin metrelerce altına inerek çok sayıda atığı gün yüzüne çıkarttı. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinlik ile denizin altından birçok pet ve cam şişe, cep telefonları, gazoz kapakları gibi birçok atık çıkartıldı. Doğa dostu dalgıçların suyun derinlerinden çıkarttığı atıklar Beşiktaş Sahili’nde sergilenerek Türkiye’nin önemli gelir kaynakları arasında yer alan denizlerin temiz kullanılması gerektiğine dikkat çekildi. Öte yandan, dalgıçlar su altı kamerasıyla denizin dibini görüntüledi.



“Öncelikli olarak eğitime önem verilmeli”


Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için denizlere çöp atmamak gerektiğine dikkat çeken DenizTemiz Derneği/ TURMEPA görevlilerinden Çevre Mühendisi Şeyda Dağdeviren, “Bugün aslında burada gördüğünüz atıklar farkındalık yaratmak için çıkarabildiklerimizden birkaç tanesi Türkiye denizlerinin altı aslında çok ciddi katı atıklarla dolu. Bunun yanında bizim göremediğimiz sıvı atıklar var. Bunun için toplumun hükumetin diğer kurum ve kuruluşların hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Denizi eğer seversek sevdiğimiz şeyleri koruruz. Biz denizle için için çaba veriyoruz ancak bu çaba yeterli değil öncelikli olarak eğitime önem verilmeli” ifadelerini kullandı.



“İnsanlar denizin her şeyi öğütebileceğini düşünüyor"


İnsanların özellikle yaz aylarında denize daha çok çöp atmaya başladığını belirten Dalgıç Kaan Döşdemir, “Her sene TURMEPA ile birlikte bu etkinliği yapıyoruz. Şişe, cep telefonu, fazlaca atıklar var. Özellikle cep telefonunun atıkları sürekli denize zarar veriyor. Yine görmek istemediğimiz alışkın olduğumuz manzaralar. İnsanlar denizin her şeyi öğütebileceğini düşünüyor kesinlikle söz konusu değil, çöplerimizi denize atmamamız gerekiyor” dedi.



“Denizlerimiz hayat kaynağı büyük bir ekonomik nimet”


Denizlerin her zaman temiz tutulması gerektiğine dikkat çeken Dalgıç Aziz Yağcı, “Denizlerimiz hayat kaynağı büyük bir ekonomik nimet, korumamız lazım biz bugün buraya gönüllü olarak geldik. Bütün vatandaşlarımızın aslında en başta gönüllü olup kirletmemesi lazım, temizlemenin sonu yok ama önemli olan kirletmemek. Umarım bir farkındalık oluşturmayı başarmışızdır. Denizler hepimiz için büyük nimet Tükiye’nin geleceği için gelecek nesillere temiz bırakmamız lazım” şeklinde konuştu.




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