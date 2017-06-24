(Özel Haber) Devasa Vatozların mumyası yapıldı

Yeni mumyaların ilk ziyaretçileri ise anaokulu öğrencileri oldu.

Türkiye’de ilk kez Balıkçı Kenan olarak bilinen Kenan Balcı’nın kurduğu Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ay önce yakalanan devasa büyüklükteki 14 vatoz balığının mumyası eklendi. Bin 500’den fazla deniz canlısının mumyasının bulunduğu müzeye eklenen yeni mumyalarının ilk ziyaretçisi çocuklar oldu. Kuruluşu yıllar süren müzeyi ilgiyle gezen çocuklara Balıkçı Kenan, hayvanlar ve mumyalar hakkında bilgi verdi. Çocuklar daha sonra müze çevresinde bulunan ve içerisinde tavşandan, tavuğa, ördekten, tavus kuşuna kadar çok sayıda hayvanın bulunduğu mini hayvanat bahçesini gezdi. Hayvanları seven ve besleyen çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

“Hayvan sevgisi aşılanıyor”

Çocuklarla birlikte hayvanları besleyen ve çocuklara hayvanları tanıtan Balıkçı Kenan, Türkiye’de ilk ve tek olan Deniz Canlıları Müzesi’ne dünyanın en büyük ‘Batman’ türü denilen 14 vatozu ilave etiklerini dile getirdi. Balıkçı Kenan, “Yerimiz geniş olduğu için birkaç tane daha evcil hayvanlarımız var burada. Müşterilerimizin, halkımızın getirdiği bakamadığı hayvanları hayvan bakım merkezi olarak adlandırmaya başladığımız bu yerde bakıyoruz. Hayvanlarını getirip günler sonra burada ziyaret edebiliyor. Yem getirebiliyor. Bu ortamda öncelikle öğrencilerimiz halkımız yoğun ilgi gösteriyor. Hepsi ilginç balıklar. Müzemizde bin 500 çeşit devasa büyüklükte, hayret verici mumyalar var. Öğrencilerimiz en çok bunları görmeye geliyor. Türkiye Deniz canlıları müzesi Beylikdüzü’nde. Yalnızca Beylikdüzü’nde çocuklar değil Tüm ilçelerden illerden gelen öğrencilerimizde hoş vakit geçiriyorlar. Cinsini bilmediği hayvanları burada öğreniyorlar. Hayvan sevgisi aşılanıyor. Çok hoşlarına gidiyor. Buradan ayrılmak istemiyorlar. Anneleri babaları haydi gidelim diyor onlar gitmek istemiyor” dedi.

Balıkçı Kenan sahip çıkıyor

Vatandaşların evinde beslemek için aldıkları ancak beslemekte güçlük çektikleri kaplumbağa, tavşan, ördek gibi çok sayıda canlıya Balıkçı Kenan Balcı kapılarını açtı. Vatandaşın getirdiği kaplumbağalar için mini havuzlar yapılırken, tavşan, tavus kuşu, ördek, kaz, bıldırcın, tavuk ve keklik gibi hayvanlar için ise kümesler oluşturuldu. Evde bakmayı planlayıp aldıkları fakat bakımında güçlük yaşadıkları kümes hayvanlarını Balıkçı Kenan’ın Beylikdüzü Yaşam Vadisi’ne getiren vatandaşlar sahibi oldukları hayvanları da istedikleri zaman gelip ziyaret edebiliyor, besleyebiliyor.