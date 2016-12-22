Kartal’da 5 gün önce karşıdan karşıya geçmeye çalışan Dilge Şen’e çarparak ölümüne sebep olan taksici M.Y dün gece yakalanmıştı. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Kartal’da bulunan Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen zanlı taksici M. Y çıkışta, “Üzgünüm. Hastaydım o yüzden kaçtım. Pişmanım” diyerek kendini savundu. Genç kızın ailesi ise kazayı başkasının yapmış olabileceğini iddia ederek, "Bağrımız yandı" dedi.

Genç kızın arkadaşları Kimyager Dilge Şen’in ölümüne neden olan taksicinin yakalanması için sosyal medyada kampanya başlatmış ve polis ekipleri mobese görüntüleri üzerinden zanlıyı dün gece yakalamıştı.

Öte yandan, Dilge Şen’in annesi Güler Şen, “Benim kızım akşam üstü kuaför arkadaşı var. Anne dedi randevu aldım. Gidip geleceğim dedi. Gecikince aradım. Telefonu kapattılar. Cevap alamadım. Herhalde apartmana giriyor ki kapattı diye düşündüm. Babasına yarım saat sonra bir de sen ara dedim. Söylediler durumu. Arkadaşıyla işleri bitince kuaförde biraz dolaşalım demişler. Sahilde araba çok aşırı hızlı geliyormuş. Benim kızım arabanın geldiğini görmüş. Araba geliyor kaç deyip yitmiş arkadaşını onu kurtarayım derken kendisini kapmış araba. O düşüp bayılmış ayıldığında benim kızın işi bitmiş. Adam çarpıp kaçıyor. U dönüşünden dönüyor bir de durup bakıyor. Sonra da kaçıyor. Kızımı burada hastaneye kaldırmışlar. Biz de gittik. Gittiğimizde kızım yoktu. Çok zor. Vurup kaçıyor, sonra durup seyretmesini ben hiç hazmedemedim. Vuruyorsun kaçıyorsun bari kaç git de niye durup seyrediyorsun. O yaşta bir adam o havada vurup kaçamaz ya adamı parayla tuttular, ya da adam birini koruyor” dedi.

Baba Aydın Şen, “Cuma günü 4:30’a kadar beraber oturduk. Kuaför arkadaşı vardı ona çıktı. Oradan da sahile gitmişler. Yoldan karşıya geçerken olay vuku buluyor. Aşırı süratli nasıl gittiği belli değil. Emniyetten Allah razı olsun buldular. Adam çok yaşlı ben ondan şüphem var ama emniyet araştıracak artık. Adam olsa o sürati orada yapmazdı. Ben o yaşta adam o sürati nasıl yapar çözemedim. Neticede bizim bağrımız yandı” dedi.