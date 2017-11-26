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26 Kasım 2017 09:41

(Özel Haber) Dizüstü bilgisayarı montunun içine koyup çaldı

Arnavutköy’de bir araç kiralama firmasına giren hırsız, güpegündüz yaklaşık 1,5 dakikada 5 bin lira değerindeki dizüstü bilgisayarı çaldı.

(Özel Haber) Dizüstü bilgisayarı montunun içine koyup çaldı

26 Kasım 2017 09:41

Bilgisayarı montunun içine koyarak kaçan hırsızın rahat tavırları “bu kadarına da pes” dedirtti.


Hırsızlık olayı, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 16.20 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerindeki bir araç kiralama firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde firma sahibi Reşat Çiçek, 5 dakikalığına iş yerinden ayrılarak dışarıya çıktı. O esnada içeriye giren hırsız, iş yerinde bir süre gezinerek birinin olup olmadığını kontrol etti. İçeride kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız, masanın üzerinde duran dizüstü bilgisayarı gözüne kestirdi. 1,5 dakika içerisinde yaklaşık 5 bin lira değerindeki bilgisayarı alarak montunun içine koyan hırsız, iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızın rahat tavırları “bu kadarına da pes” dedirtirken, hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.




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