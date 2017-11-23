Doğum gününde çalınan motosikletini bulmak için araştırma yapan motosiklet sahibi genç, internetteki bir alışveriş sitesinde değerinin 4 katı altında satışa sunulduğunu görünce şoke oldu.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde semtte gezen 2 hırsız, zincirle bağlı olan park halindeki motosikleti gözüne kestirdi. Yanına gelen hırsızlar, kısa sürede motosikletin zincirini kestikten sonra direksiyon kilidini kırmalarının ardından çalarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 1 buçuk ay önce alınan 12 bin lira değerindeki motosikletin çalındığını fark eden sahibi Taylan Deniz Eski, sokaktaki güvenlik kameralarını inceledi. Yaptığı inceleme sonucunda motosikletin 2 hırsız tarafından çalındığını fark eden Eski, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Motosikletin çalınması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Doğum gününde çalıp, internette satışa sundular

Olayın ardından araştırmaya devam eden Taylan Deniz Eski, sosyal medyadaki bir sayfada çalınan motosikletinin fotoğraflarını ve bilgisini paylaşarak, görenlerden ve duyanlardan kendisine ulaşmasını istedi. Yaklaşık 2 gün sonra ise yine sayfadan bir kullanıcı Eski’ye ulaşarak, motosikletinin internetteki bir alışveriş sitesinde satışta gördüğünü söyledi. Bunun üzerine siteye giriş yapan talihsiz genç, motosikletinin değerinin 4 katı altında satışa sunulduğunu görünce şoke oldu. Hemen ilan sahibini arayan gencin, yaptığı telefon görüşmesi sonucunda numarası engellendi. Çaresiz kalan Eski, doğum gününde çalınan motosikletini kurtarmak için yetkililerden yardım bekliyor.

“12 bin liralık motosikleti 2 bin 500 liraya satışa koymuş”

Doğum gününün olduğu akşam 2 kişi tarafından motosikletinin çalındığını belirten Taylan Deniz Eski, “Ara sokaktan 2 kişi gelerek kilidi söktü. Yüzleri belli olmuyordu ama 35-40 yaşlarında şahıslardı. Kafalarında sadece şapka vardı. Saat 08.30’da okula giderken çalındığını fark ettim. Direkt olarak polis merkezine gittim. Sonrasında bende kendi çabalarımla mahalledeki güvenlik kamera görüntülerini inceledim. Görüntülere bakınca kilidin kısa sürede çıkartıldığını fark ettim. Sonra görüntüleri emniyete verdim. Aynı zamanda sosyal medyada bir sayfaya motosikletin fotoğraflarını ve bilgisini paylaşarak çalındığını yazdım. Sonrasında sosyal medyadan birisi bana ulaşıp, motosikletin internette satışa çıktığını söyledi. Bende hemen ilana girerek sahibinin cep telefonu numarasını buldum. Site üzerinden mesajlaştıktan sonra adam cep telefonunu verdi. Değeri 12 bin lira olan motosikletimi 2 bin 500 liraya satmaya çalışıyordu. Bende harekete geçtim polis ekiplerine bilgi verdim” dedi.

“Çalındığı gün doğum günümdü”

Hırsıza ulaşıp motosikleti geri istediğini söyleyen Eski, “O da bana motosikleti kullanmadığını bu fiyata aldığını söyledi. Sonra cep telefonunu isteyip yanına geleceğimi söyledim. Sonra telefonu kapatıp beni engelledi. Çalındığı gün doğum günümdü. Silah satışını bile kolay olması nedeniyle çalıntı motosikletin internette satılmasına şaşırmadım. İnternette çalıntı motosikletler epey satılıyor. Semtten bu hafta 3 tane motosiklet çaldılar” diye konuştu.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.