(Özel Haber) E-5’te taksinin kapısını açtı, motosikletli ölümden döndü

Kaza başka bir motorcu tarafından görüntülendi.

Kaza, geçtiğimiz günlerde E-5 karayolunda meydana geldi. Trafiğin sıkışık olduğunu gören ticari taksideki müşteri, E-5’in ortasında inmeye çalıştı. Şahıs kapıyı aniden açınca emniyet şeridinde seyreden motosiklet sürücüsü kapıya çarpmamak için direksiyonu çevirdi ancak bariyerlere çarparak yol ortasına savruldu. Yaşanan kaza bir başka motosiklet sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsü emniyet şeridinden giderken önünde bulunan taksinin kapısını yolcu aniden açıyor. Motosiklet sürücüsü ise kapıya çarpmamak için hamle yapıyor. Ancak bu sefer de bariyerlere çarpan sürücü, savrularak yola düşüyor. Kapıyı açan adam ve diğer motosiklet sürücüsü ise hemen motosiklet sürücüsünün yardımına koşuyor.