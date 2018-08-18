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18 Ağustos 2018 14:08

(Özel haber) Ege Arar: "Öncelikli hedefimiz Dünya Kupası’na katılmak"

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın genç oyuncusu Eger Arar, öncelikli hedeflerinin Dünya Kupası’na katılmak olduğunu ifade etti.

(Özel haber) Ege Arar:

18 Ağustos 2018 14:08

Ege, uzun vadeli hedefleri arasında ise olimpiyatlarda yer almanın bulunduğunu da söyledi.


FIBA 2019 Dünya Kupası öncesi turnuva elemelerinde 14 Eylül’de Ankara’da Karadağ ve 17 Eylül’de deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda genç basketbolcu Ege Arar, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Ege, kamp sürecini en iyi şekilde geçirdiklerini ifade ederek, “İki gün önce Ankara’da seyircimizle beraber iki güzel galibiyet aldık. Çok iyi bir hava yakaladık. Şimdi aynı şekilde ilk maçımızı Ankara’da oynayacağız. Daha yeni toplandık, eksiklerimiz var. Herkes tatilden geldi. Slovenya kampına gideceğiz. Orada en iyi şekilde hazırlanıp sonra hazırlık turnuvalarıyla beraber en iyi şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



"Öncelikli hedefimiz Dünya Kupası’na katılmak”


Öncelikli hedeflerinin Dünya Kupası’na katılmak olduğunu belirten başarılı basketbolcu, bunun yanında olimpiyat hedeflerinin de bulunduğunu aktararak, şu ifadelere yer verdi:


"Ankara’daki destekçilerimiz oldukça yüksek. Bizi maçın her anında her saniyesinde hiç yalnız bırakmadılar. Aynı şeyi Karadağ maçında da bekliyoruz. Her şeyden önce hedefimiz Dünya Kupası’na katılmak. Sonrasında hiç başaramadığımız olimpiyatlara katılmak istiyoruz.”



"Semih Erden gençlere en iyi şekilde yardımcı oluyor"


A Milli Takım’daki gençleştirme projesiyle ilgili olarak da konuşan Arar, “İster istemez jenerasyon değişiyor. Hidayet ağabeyler, Ömer ağabeyler emekli oldular. Şu an takımda büyüğümüz Semih ağabey var. Büyük olarak bize en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyor. Biz de gençler olarak en iyi şekilde adapte olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.




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