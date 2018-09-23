(Özel haber) Erkan Avseren: “Derbide Beşiktaş kaybetmez”

Beşiktaş'ın ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Erkan Avseren, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi. Beşiktaş'ın kaybetmeyeceğini söyleyen Avseren, Babel'in de derbide kilit futbolcu olacağının altını çizdi. Erkan Avseren, Fenerbahçe'nin mağlup olması halinde Phillip Cocu'yla ilgili radikal kararların da alınabileceğinin altını çizdi.

Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen, siyah-beyazlı takımın altyapısında teknik direktörlük yapan ve son olarak da Beşiktaş scout ekibinde görev alan Erkan Avseren, derbi öncesinde açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta futbolculuk, teknik adamlık ve scout görevi yaptığını ifade ederek sözlerine başlayan Avseren, “Derbiler zordur. Fenerbahçe'de yeni bir başkan, yeni bir yönetim ve yeni bir teknik ekip var. Sıkıntılar yaşıyorlar. Beşiktaş'ta Şenol Hoca'yla oturmuş bir kadro var. Geçen sene bu deplasmanda tasvip etmediğimiz olaylar yaşandı ve inşallah bu maça yansımaz. Fenerbahçe'nin kazanacağı çok şeyler olacak galip gelmesi durumunda. Beşiktaş'ın sıkıntısı yok ama temkinli olmalı. Beşiktaş sabreder ve sakin olursa kazançlı çıkar. Fenerbahçe bu maçı kaybederse çok şey kaybeder” dedi.

“Beşiktaş ağır basıyor”

Fenerbahçe'de Türkiye'yi bilmeyen bir teknik adam tercihi yapıldığını söyleyen Erkan Avseren, “Ali Başkan bence Aykut Hoca'yla devam etseydi, Fenerbahçe için daha faydalı olurdu. Takımın iskeletini iyi bilen bir hoca. Beşiktaş'ın forvette sıkıntıları var ama derbinin kaybetmeyen tarafı olacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Oturmuş bir kadro, deplasmanda neler yapabileceğini iyi bilen bir takım ve başlarında önemli bir hoca var. Bizim zamanımızda böyle çok önemli derbiler oldu. Bu maçların havası ayrı oluyor. Kadro yapısı olarak Fenerbahçe iyi başlamadı ve yapılan transferler isabet sağlamadı. Fırat Aydınus'un olduğu derbilerde kırmızı kartlar ve penaltılar oluyor. Bu sezon VAR sistemi var ama bazen bunda da eksikler oluyor. Golü bir maçın olacağını düşünüyorum. Berabere bitebilir” diye konuştu.

“Fenerbahçe'de radikal kararlar alınıyordur”

Negredo'nun ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta hücumda Babel'in oynaması gerektiğini söyleyen Erkan Avseren, “Şenol Hoca'nın ilk 11'inde Babel'in olacağını düşünüyorum. Sağ ve solda hızlı ve içeri kat eden oyuncuları var Beşiktaş'ın. Larin çalışkan bir oyuncu ama tecrübe sıkıntısı var. Vagner Love tercihi de olabilir. Şenol Hoca şu anda Fenerbahçe'nin hangi kadroyla maça çıkacağını düşünüyor. Konyaspor galibiyetinin ardından Dinamo Zagreb yenilgisi sonrasında Şenol Hoca, Fenerbahçe'nin 11'ini düşünüyordur. Beşiktaş avantajlı. Fenerbahçe'yi iyi görmedim. Hatta Fenerbahçe'de şu an itibariyle radikal kararlar alınıyordur. Aziz Yıldırım, nerede ne yapabileceğini bilen tecrübeli bir başkandı. Beğenirler, beğenmezler ama benim sevdiğim bir başkandı. Türk futbolunda devrim yaptı. Stadyum yaptı, yıldız oyuncular getirdi. Ali Başkan şu anda tecrübesiz. Hoca da tecrübesiz Fenerbahçe'de. Takımda lider oyuncu kalmadı. Fenerbahçe'de 30 tane oyuncu var, Beşiktaş'ta 20'yi geçmez. Çok fazla ismin olması dezavantaj. Şenol Hoca'yı takdirle izliyorum. Belli bir şablon var kafasında ve bu şekilde devam ediyor. Takım içinde ne kadar değişiklik yaparsanız bu durum takıma yansır ve sıkıntı oluşur. Bizler de hocalık yapıyoruz, her maçın atmosferi farklı oluyor. İç sahadaki Bursaspor maçı farklı olur, deplasmandaki farklı olur. Fenerbahçe 5 maçta iyi sonuçlar alamadı. Fenerbahçe kaybederse, çok şey kaybeder” açıklamasında bulundu.

“Fenerbahçe'de etkili bir isim yok”

Şenol Güneş'in Fenerbahçe karşılaşmalarında gergin olduğunu ifade eden Erkan Avseren, “Eğer Beşiktaş gergin olmazsa, onlar için çok keyifli bir maç olur. Ama karşı tarafta da artık kaybetme lüksü olmayan bir Fenerbahçe olacak. Çok agresif olabilirler. Beşiktaş soğukkanlı olursa, kaybetmez. Beşiktaş, rakibiyle ve hakemle oynamazsa, çok etkili bir futbol ortaya koyar. Şenol Hoca, kontratak futbolu oynatırsa çok daha etkili olur” dedi. Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic'in nokta atışı bir isim olduğunu sözlerine ekleyen Avseren, “Adem Ljajic, Beşiktaş'ta nokta atışı bir transfer oldu. Tek eksik 10 numaraydı Beşiktaş'ta ve bu da tamamlandı. Bu maçta etkili olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe çok istekli ve arzulu başlayacaktır. Hata yapan kaybeder. Bu maçta kilit isim Beşiktaş'ta Babel olur. Fenerbahçe'de şu anda etkili bir isim göremiyorum. Derbilerin o anki atmosferi çok farklı oluyor. Ummadığınız anda bir futbolcu ön plana çıkıyor. Beşiktaş şu anda daha hazır, Fenerbahçe hazır değil. Beşiktaş'ta maçın kaderini değiştirebilecek oyuncular var” diyerek sözlerini sürdürdü.

“Cocu ile bu hafta yollar ayrılabilir”

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Cocu'nun maç sonucuna göre gönderilebileceğinin altını çizen Erkan Avseren, “Fenerbahçe'de bu hafta yabancı hocayla yollar ayrılabilir. Ben yerli hocadan yanayım. Yerli hocalar ligi çok daha iyi tanıyor. Fenerbahçe de derbinin ardından yerli bir hocaya dönebilir. Yerli oyuncularımızın da daha çok şans bulması lazım. Yabancı oyunculara bakıyorsunuz kulübede oturuyor. Buna gerek yok” dedi. Türk futbolunun gidişatının iyi olmadığını da söyleyen Avseren, “Biz Beşiktaş scout ekibinde Gökhan Keskin hocamızla çalışırken, Avrupa'daki bütün Türk oyuncuları listeledik. Bunlardan birisi Güven Yalçın'dı. Türkiye'de oyuncu bulamıyoruz ve Avrupa'daki Türk oyuncuları bulmaya çalışıyoruz. Türk futbolunun gidişatı iyi değil, radikal kararlar alınması lazım ve yabancı oyuncuya kısıtlama getirilmesi gerekiyor. Avrupa'da Cengiz Ünder, Çağlar, Cenk, Zeki top oynamaya başladılar. Ben bunu izleyince gurur duyuyorum. Şenol Güneş hocamızla Fatih Terim hocamızın bu duruma el atması gerekiyor. 2 kaliteli insan ve 2 kaliteli teknik adamımız. Bu 2 isim bu işe el atarsa ses getirir ve kazanan Türk futbolu olur” diyerek sözlerini tamamladı.