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16 Mayıs 2018 12:54

(Özel haber) Erkan Sözeri: "Finale hak ederek geldiğimizi düşünüyorum"

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, play-off finaline hak ederek geldiklerini söyledi.

(Özel haber) Erkan Sözeri:

16 Mayıs 2018 12:54


Spor Toto 1. Lig play-off müsabakalarında Boluspor’u 3-1 mağlup ederek, finalde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un rakibi olan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nde Teknik Direktör Erkan Sözeri, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, ikinci yarı çok iyi bir çıkış yakaladıklarını ifade ederek, "Finale hak ederek geldiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı çok güzel çıkış yaparak ilk ikiyi zorladık. Play-off’tan finale kaldık. Gaziantep şehrini tekrar temsil etmek adına finalde hep beraber tek yürek olup bu şehri Süper Lig’e çıkarmak en büyük amacımız. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Devre arasından itibaren çok ciddi, özverili ve fedakar bir performans sergilediler" şeklinde konuştu.




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