(Özel haber) Ertuğrul Ersoy: “Uluslar Ligi’ne iyi başlamak istiyoruz”

Ertuğrul, Beşiktaş maçında ise 3 puanı kaçıran taraf olduklarını ifade etti.

Bursaspor forması altında gösterdiği performansla genç yaşında takımında kaptanlığa kadar yükselen ve A Milli Takım kadrosuna çağrılan Ertuğrul Ersoy, İHA’ya konuştu. Ay-Yıldızlı forma altında olmaktan dolayı çok gururlu ve mutlu olduğunu ifade eden başarılı savunma oyuncusu, “Burada olduğum için her Türk futbolcu gibi ben de çok mutluyum. Maçlara geçecek olursak, geçtiğimiz haziran ayında çok iyi 3 maç oynadık diyebiliriz. Skor olarak istediğimiz gibi olmadı ama iyi bir hazırlık dönemi geçirdik takımlar Dünya Kupası’na giderken. Şimdi hedefimiz iyi başlamak. Yeni bir turnuva oluşuyor ve iyi başlamak istiyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz. Umarım iyi olur” dedi.

“3 puanı kaçıran taraf bizdik”

Genç yaşında Bursaspor forması altında sahaya kaptan olarak çıkan Ertuğrul Ersoy, Türkiye’nin en genç kaptanlarından birisi olmasıyla ilgili olarak, “Bu konuda çok onurlu ve gururluyum. Kaptanlık konusunda bana güvendikleri için başkanım Ali Ay ve hocam Samet Aybaba’ya çok teşekkür ediyorum. Bursaspor altyapısından çıkan bir oyuncuyum ve yıllardır Bursaspor forması terletiyorum. Böyle bir görev bana tebliğ edildiğinde çok mutlu oldum. Bunu kelimelerle anlatamam. Maça gelecek olursak, çok ortada giden bir maç oldu. Maçın bize daha yakın olduğunu düşünüyorum. 3 puanı kaçıran taraf olduğumuzu söyleyebilirim” diyerek sözlerini tamamladı.