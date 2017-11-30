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30 Kasım 2017 22:32

(Özel Haber) Esenler’de tır üst geçide takıldı

TEM Otoyolu Esenler mevkiinde bir tır sürücüsü taşıdığı beton köşkün yüksekliğini hesap edemeyince üst geçide takılarak yolda kaldı.

(Özel Haber) Esenler’de tır üst geçide takıldı

30 Kasım 2017 22:32

Kazanın ardından orta şerit trafiğe kapanırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu


Olay, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Mahmutbey-Aksaray bağlantı yolu Esenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 FU 911 plakalı tır sürücüsü Remzi Başkurt, Esenler Atışalanı mevkiinde taşıdığı beton köşkün yüksekliğini hesap edemeyince hem yaya hem de araçların kullandığı üst geçide takıldı. Otoyolda orta şerit trafiğe kapanırken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Kazanın ardından olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler lastiklerin havasını indirip, tırın üzerinde bulunan beton köşkü indirmeye çalıştı.


Kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatan araç sürücüsü Remzi Başkurt, “Yolda gelirken oldu. Orta şeritten giderken değdi. Nakliye işi yapıyoruz. Beton köşk var. Köprü alçak. 25 ton yük var” dedi.




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