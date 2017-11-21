(Özel Haber) Esenyurt’ta faciadan dönüldü

Okulun yakınında meydana gelen yangında aracın hemen söndürülmesiyle faciadan dönülürken, güvenlik tedbiri alınmaması dikkat çekti.

Yangın sabah erken saatlerde, Esenyurt 1983 sokakta meydana geldi. Okulun yanındaki sokakta park halinde olan araç bilinmeyen bir nedenden aniden alev aldı. Çevredeki vatandaşlar yanan aracı söndürmekte güçlük çekince olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye yanan araca müdahale etti fakat araçtan geriye iskeleti kaldı. Bu sırada ise okulda öğrencilerin derste olmaması büyük bir faciayı önledi.

Yangına tanık olan Volkan Taşdemir, “ Alev birden yanmaya başladı. İtfaiyeyi çağırdık. Okula 5-10 adımlık yer. Aracın patlamaması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü” dedi.

Öte yandan olay yerinde güvenlik tedbiri alınmaması ise dikkat çekti.