(Özel haber) Esenyurt’ta köpek hırsızları kamerada

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, köpeğin sahibi Deniz Yumak çok üzgün olduklarını ve köpeği çalan kişinin köpeği getirdiği takdirde şikayetçi olmayacaklarını söyledi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Saadetdere Mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde sahiplerinin işyerlerinin önünde dolaşan 10 aylık Pomeranian cinsi Casper isimli köpek kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Kendisini gören komşu esnaf köpeği nereye götürdüğünü sorunca hırsız sahiplerini tanıdığını söyleyerek uzaklaştı.

“Lütfen köpeğimizi getirsin”

Köpeğin sahibi Derya Yumak, köpeklerinin kendileriyle birlikte büyüdüğünü belirterek, “ Sosyal medya da duyurduk. Henüz bulamadık hala. Kamera kayıtlarını bulduk ama daha polise vermedik eğer getirirse köpeğimizi polise vermeyeceğiz. Bulup getiren kişiye de ödül vermeyi düşünüyoruz. Çünkü bizim için çok değerli. İnşallah bulunur. Zaten bizim yanımızdan asla ayrılmazdı. Bize düşkün bir köpek olduğu için başkası çağırsa da gitmezdi . Buradan alıp gitmişler nasıl kıyıyorlar. Çok üzgünüz. Lütfen köpeğimizi getirsin ona hiçbir şey söylemeyeceğiz. Bizimle birlikte büyüdü bizsiz ne yapar bilmiyoruz”dedi.

Baba Mahmut Yumak ise “Üzgünüz. Çok alışmıştık. Mahallenin maskotuydu diyebilirim. Çok şirin bir köpekti ama maalesef vatandaşın biri aldı gitti. Vicdansızlık, böyle şeylerin olmaması gerekiyor ama maalesef çok rastlıyoruz ”diye konuştu. Öte yandan, köpek hırsızlığı kameralara yansıdı. Görüntülerde köpeği kucağına alan hırsız, hızla sokaktan uzaklaşıyor.