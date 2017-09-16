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16 Eylül 2017 10:18

(Özel haber) Evin bahçesinden köpek hırsızlığı

Büyükçekmece’de yaşayan Şükran Pınar’ın 6 yaşındaki Golden Retriever cinsi “Pamuk” adlı köpeği kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

(Özel haber) Evin bahçesinden köpek hırsızlığı

16 Eylül 2017 10:18

Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.


Köpek hırsızlığı, 11 Eylül günü, saat 05.30 sıralarında Atatürk Mahallesi’nde yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişinin kamyonetiyle apartmanın önüne geldiği görülüyor. Köpeklerin bulunduğu bahçeye inen hırsızın, bahçede bulunan iki köpekten birini sürükleyerek yukarı çıkardığı ve ardından köpeği kamyonetin kasasına koyarak aracıyla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.



“Sürükleyerek arabaya koymuş”


2 köpeği olduğunu ve ikisini de sokaktan sahiplendiğini söyleyen Şükran Pınar, ‘Pamuk’ 6 yaşında bir golden, 3 senedir benimle. Pazartesi sabahı onları beslemek için kalktığımda bir köpeğimin olmadığını fark ettim. Hiçbir şekilde burayı terk etmezlerdi, bir terslik olduğunu anladım. Komşu binanın kamerasından sabaha karşı nasıl çalındığını izledim. Büyük ihtimal bir karton toplayıcısı, kamyonetiyle geliyor. Kapıda duruyor ve köpeğimizi sürükleyerek arabaya koyuyor. 2 dakika sonra ayrılıyor buradan, aracın plakasını gizliyor. Diğer köpeğim de strese girdi, 3 gündür yemiyor, içmiyor. Köpeğini bulana bir miktar para ödülü vereceğim” dedi.


Polis hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.




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