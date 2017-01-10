Gaziosmanpaşa’da yoğun kar yağışı ve soğuk sonucu binalarda ve alt geçitlerde oluşan buz sarkıtları, karla mücadele ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde temizlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi karla mücadele ekipleri, yayaların ve sürücülerin yoğun olarak kullandığı cadde, sokak ve altgeçitlerde oluşan buz sarkıtlarını temizledi. Yayalar ve sürücüler için hayati risk taşıyan sarkıtlar ve kar kütleleri temizlenirken, yollar vatandaşların ve sürücülerin geçişlerine kapatıldı. Ardından bina ve alt geçitlerde ekipler sepetli araç yardımıyla buz sarkıtlarını kontrollü bir şekilde temizledi.



Gaziosmanpaşa’da karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ekrem şahin, ilçede karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sokak ,cadde ve geçitlerde buz sarkıtlarını ve kar kütlelerinin temizlendiğini söyleyen Şahin, "Bizim müdürlüğümüze düşen görevlerden biri de bu sarkıtları temizleyip, ortadan kaldırmak. Bu sarkıtların altından geçen araçlara ve vatandaşlara zarar gelmesini önlemeye çalışıyoruz. İlçe genelinde de bu tür çalışmaları sıklıkla yürütüyoruz. Ulaşım müdürlüğümüz sahada tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütüyor, veteriner sağlık işleri müdürlüğümüz aç kalan sokak hayvanlarını besliyor. Biz de düşen yıkılan ağaçları kaldırmakla beraber oluşan sarkıtları insanların veya araçların üzerine düşmesini engellemek için çabalıyoruz"dedi.