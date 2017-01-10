Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 13:03

(Özel Haber) Gaziosmanpaşa’da bina ve altgeçitlerde oluşan buz sarkıtları temizlendi

(Özel Haber) Gaziosmanpaşa’da bina ve altgeçitlerde oluşan buz sarkıtları temizlendi

10 Ocak 2017 13:03

Gaziosmanpaşa’da yoğun kar yağışı ve soğuk sonucu binalarda ve alt geçitlerde oluşan buz sarkıtları, karla mücadele ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde temizlendi.
Gaziosmanpaşa Belediyesi karla mücadele ekipleri, yayaların ve sürücülerin yoğun olarak kullandığı cadde, sokak ve altgeçitlerde oluşan buz sarkıtlarını temizledi. Yayalar ve sürücüler için hayati risk taşıyan sarkıtlar ve kar kütleleri temizlenirken, yollar vatandaşların ve sürücülerin geçişlerine kapatıldı. Ardından bina ve alt geçitlerde ekipler sepetli araç yardımıyla buz sarkıtlarını kontrollü bir şekilde temizledi.

Gaziosmanpaşa’da karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ekrem şahin, ilçede karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sokak ,cadde ve geçitlerde buz sarkıtlarını ve kar kütlelerinin temizlendiğini söyleyen Şahin, "Bizim müdürlüğümüze düşen görevlerden biri de bu sarkıtları temizleyip, ortadan kaldırmak. Bu sarkıtların altından geçen araçlara ve vatandaşlara zarar gelmesini önlemeye çalışıyoruz. İlçe genelinde de bu tür çalışmaları sıklıkla yürütüyoruz. Ulaşım müdürlüğümüz sahada tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütüyor, veteriner sağlık işleri müdürlüğümüz aç kalan sokak hayvanlarını besliyor. Biz de düşen yıkılan ağaçları kaldırmakla beraber oluşan sarkıtları insanların veya araçların üzerine düşmesini engellemek için çabalıyoruz"dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
5
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    6°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç