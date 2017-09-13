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13 Eylül 2017 14:13

(Özel Haber) Göktürk’te sokak köpekleri bir genci böyle ısırdı

Göktürk’te yolda yürüyen iki kişiye üç sokak köpeği saldırdı.

(Özel Haber) Göktürk’te sokak köpekleri bir genci böyle ısırdı

13 Eylül 2017 14:13

Şahıslardan biri hızla kaçarken, diğer kişi ise bir köpek tarafından ısırıldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Olay, Göktürk’te meydana geldi. Yolda yürüyen iki kişiye çevrede bulunan başı boş köpekler saldırdı. Şahıslardan biri köpeklerin saldırmasıyla hızla kaçarken, diğer şahıs kendisine saldıran köpeklerden biri tarafından ısırıldı. O dehşet anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Olay anı güvenlik kamerasında


Görüntülerde, yolda yürüyen iki kişiye karşı taraftan hızla gelen köpeklerin saldırdığı görülüyor. Şahıslardan biri hızla kaçarken, diğeri ise bir köpek tarafından önce bacağından ısırılıyor. Köpeğin saldırmasıyla yere düşen genç, tekrar bir hamle yaparak bulunduğu yerden kalkıyor. Köpek tarafından ısırılan gencin hızla bulunduğu yerden kaçtığı kameralara yansıyor.




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