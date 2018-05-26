(Özel Haber) Gündüz aşçı, akşam tiyatrocu

Oghan, "Benim için zor oluyor ama tiyatroyu da aşçılığı da çok seviyorum" dedi.

Şanlıurfa’nın Karakoyun köyünde bir çiftçinin oğlu olarak dünyaya gelen, dört kardeşten biri olan 28 yaşındaki aşçı Gürkan Oghan maddi sıkıntılardan dolayı okulu bırakmak zorunda kaldı. Oghan, İstanbul’a gelerek ağabeyinin yanına çalışmaya başladı. Yaklaşık 10 yıldır İstanbul’ da yaşayan Oghan, Kapalıçarşı’da bir lokantada ilk olarak bulaşıkçı olarak işe başladı. Beş yıl bulaşıkçılık yapan Oghan, ustasından yemek yapmayı öğrendi. Gürkan Oghan, daha sonra bulaşıkçı olarak girdiği lokantada aşçı olarak çalışmaya devam etti. Oghan, aşçılık yaparken, bir arkadaşının vasıtasıyla tiyatroya merak sardı. Tiyatro sevgisi adeta bir tutkuya dönüşen Oghan ilk zamanlar birkaç yerde eğitim aldı. Hayali olan tiyatro için arayışlara giren Oghan daha sonra Zeytinburnu Belediyesi Gösteri Sanatları Akademisi’ne kayıt yaptırdı. Gündüzleri aşçılık yapan Oghan, haftanın dört günü ise akşamları akademiye gelerek tiyatroda oyunculuk yapmaya devam ediyor. Oghan’ın hayat hikayesini dinleyenler ise azmi karşısında hayran kalıyor.

"Müşterilerimle iletişimim çok güzel”

Aşçılık mesleğini çok severek yaptığını anlatan Oghan, "Okumayı çok isterdim ama maddi sıkıntılardan dolayı okuyamadım ve bırakmak zorunda kaldım. İstanbul’a geldim ağabeyimin yanına çalışmaya, değişik işlerde çalıştım sonra bulaşıkçı olarak bir lokantaya girdim. Beş yıl orada çalıştıktan sonra ustamdan yemek yapmayı öğrendim ve aşçı oldum. Saat 7 gibi tezgahı açıyorum. Yemeklerimi severek ve keyifle yapıyorum. Müşterilerimle iletişimim çok güzel. Onlar gelip yemeğimi yediklerinde beğendiklerinde çok mutlu oluyorum. Şakayı seviyorum, müşterilerime ve gelen turistlere şaka yapıyorum onlarında hoşuna gidiyor" dedi.

"Tiyatroya gelince her şeyimi unutuyorum”

Tiyatroyla nasıl başladığını anlatan Oghan, "Ben şaka yapmayı çok seviyorum. İş yerinden bir garson arkadaşım vardı onunla şakalaşıyorduk sonra bana ’Tiyatroya yazdırsana’ dedi. Ben de olur dedim önce bir yere parayla yazıldım, orada bir sene oynadım. Sonra Zeytinburnu Kültür Sanat Akademisi Tiyatro Bölümüne yazıldım ücretsiz olarak. Önce mülakatlara katıldım orada ’Cimri’ diye bir oyun vardı o oyunu oynadım. Çok heyecanlıydım bin kişinin içinden seçildim. Mülakatta sahneye çıkınca alkışı alınca çok keyif aldım. Kurslarım haftada dört gün var. Pazartesi’den Perşembe’ye kadar sürüyor. Müzik, dans ve doğaçlama eğitimlerini alıyorum. Hem işimi seviyorum hem tiyatroyu seviyorum. İşimi bıraksam da tiyatroyu bırakmam. Hocalarıma Mehmet Usta ve diğer hocalarıma çok teşekkür ederim" diye konuştu.

“Bazen işten çıkınca direk buraya geliyorum eve gidemiyorum”

Hem aşçılık hem de tiyatronun beraber zor olduğunu belirten Gürkan Oghan, "Evet çok zor oluyor. Bazen işten çıkınca direk buraya geliyorum eve gidemiyorum. Çok yoruluyorum. Aşçılık yaptığım yer sağ olsunlar yardımcı oluyorlar ama iş olmadığı zaman ya da erken çıktığım zaman biraz problem oluyor. Zaten Zeytinburnu Kültür Merkezi bana uzak. Hem metrobüsle geliyorum hem de metroyla. Bazen de yetişemiyorum o beni zorluyor. Zor oluyor ama tiyatroyu seviyorum ve burada aile ortamı var hocaları olsun arkadaşlarım olsun çok güzel her şey. Herkes çok destek oluyor bana Zeytinburnu Kültür Merkezi’ne ve çalışanlarına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yemek yaparken rolünü ezberliyor

Oyunlara nasıl hazırlandığını da söyleyen Oghan, "3 yıldır burada tiyatro yapıyorum. En son tulumbacılar oyununu oynadık. Keyifli geçti benim için seyircilerde çok beğendi. Her sene farklı bir oyun oynuyoruz. Oyundan önce bir test veriyorlar onu ezberliyoruz. Okuyoruz onu sonra hocalar oradaki rolü veriyoruz bize. Ben çalışırken kendime zaman bulmaya çalışıyorum. Metrobüsle gelirken çalışıyorum, lokantada çalışırken duvara asıyorum testi ezberliyorum buraya gelince de provalar yaparak hazırlanıyoruz” dedi.

"Hayalim ileride çok büyük bir oyuncu olmak”

Tiyatrodaki hedefini de anlatan Oghan şunları söyledi:

"Tiyatrodaki hedefim hem oyuncu olarak hem de tiyatrocu olarak sahnede olmak istiyorum. Tabii ki insanlara kendimi göstermek istiyorum. Tiyatro başka oyunculuk başka ama sahnede tiyatro oynarken aldığın alkış daha da keyifli oluyor ve heyecanlı oluyor. Oyunculukta yapmak istiyorum ama kendimi geliştirmek istiyorum. İnsanlara kendimi kanıtlamak istiyorum. Hayalim aklımda bir kısa film var onu yapmak istiyorum ve çok büyük bir oyuncu olmak istiyorum."