Otomobil içerisindeki hamile kadının yaralandığı kazanın ardından çevredekiler alkollü sürücüye meydan dayağı attı.

Kaza, Bağcılar Osmangazi Caddesi’nde 9 Eylül Cumartesi akşamı saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen bir sürücü, hızla seyir halindeyken aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin içindeki hamile kadın yola savrularak yaralandı.

Trafikte terör estiren sürücü daha sonra ara sokak içerisine dalarak bir iş yerinin kapısına çarparak durabildi. Büyük gürültüyle gerçekleşen kazadan saniyeler sonra kayda giren bir cep telefonu kamerası çevredeki vatandaşların yaşadığı korku ve panik dolu anları anbean kaydetti.

Kazayı burnu bile kanamadan atlattı, ardından meydan dayağı yedi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Kazanın ardından yaralanan hamile kadının kocası ile alkollü sürücü arasında arbede yaşandı. Otomobilde boş alkol şişelerinin bulunması üzerine, dehşet saçan sürücü vatandaşların linç girişimine maruz kaldı. Onlarca kişiden cadde ortasında meydan dayağı yiyen sürücü, kavgayı ayıran birkaç vatandaş tarafından kaza yaptığı otomobilde muhafaza edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan alkollü sürücü emniyete götürüldü.

"Önce büyük bir kadın çığlığı, sonra bomba gibi bir ses duydum"

Görgü tanıklarından Oktay Aslan isimli genç, dehşet anlarını anlatarak, "Önce büyük bir kadın çığlığı, sonra da bomba gibi bir ses duydum. Herkes gibi ben de koştum, benzin istasyonundaydım. Bir aracın uçtuğunu gördük, arkamda gördüğünüz gibi. Bir kadın yaralıydı. Hamileymiş, inşallah çocuğa bir şey olmamıştır. Sürücü de alkollüymüş, aracında alkol şişesi de bulununca haliyle gözü döndü herkesin. Bir linç girişimi oldu ama kavgayı ayıran birkaç kişi de vardı" dedi.

Kazada yaralanan hamile kadının ve karnındaki bebeğin sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilin kaza yapan alkollü sürücüye ait olmadığı bilgisine ulaşılırken, büyük çapta maddi hasar oluşan otomobilin uzun süre olay yerinden kaldırılmadığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.