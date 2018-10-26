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(Özel Haber) Haydarpaşa Garı altında ortaya çıkarılan antik şehir havadan görüntülendi

Restorasyon ile Marmaray çalışmalarının sürdüğü Haydarpaşa Garı’nın çevresindeki arkeolojik kazılarda 2 bin yıllık şehir bulundu.

Restorasyon ile Marmaray çalışmalarının sürdüğü Haydarpaşa Garı'nın çevresindeki arkeolojik kazılarda 2 bin yıllık şehir bulundu. 2 bin yıllık şehir havadan görüntülendi.


Haydarpaşa Garı'nın çevresinde bulunan tarihi kalıntılar sebebiyle Marmaray hattındaki ray döşeme çalışmaları durdu. İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla Marmaray hattı çalışmaları durdurulurken, yapılan arkeolojik kazılarda garın çevresinde 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen bir şehir ortaya çıktı. Ayrıca yapılan kazılarda çok sayıda mezarlık bulundu. Arkeolojik kazıların son hali ise havadan görüntülendi.

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