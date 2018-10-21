(Özel haber) Hırsız önce adres tarifi yaptı, sonra 20 kilogramlık boya çaldı

Esenler'de bir hırsız, semtin işlek bir caddesinde bir vatandaşa adres tarifi yaptıktan sonra hırdavat malzemeleri satan iş yerinin önünden 20 kilogram ağırlığındaki boyayı çalarak kaçtı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, iş yeri çalışanları hırsızın peşinden koştu.

Olay, önceki gün saat 09.30 sıralarında Esenler Nene Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir hırsız, sabah saatlerinde semtin işlek bir caddesindeki hırdavat malzemeleri satan iş yerini gözüne kestirdi. Dışarıda kimsenin olmamasından faydalanan hırsız, bir süre iş yerinin önünde dolanarak etrafı gözetledi. Çalışanların kendisini fark etmemesi üzerine hırsız, 20 kilogram ağırlığındaki boyayı önce müşteri gibi kaldırdı, ardından da koşarak kayıplara karıştı. Hırsızın caddede boya kabıyla kaçtığını gören bir vatandaş dakikalar sonra iş yerine girdi. Vatandaşın içeride bir şahsın boyayla kaçtığını söylemesi üzerine çalışanları dışarıya çıktı. Hemen ardından vatandaşlar hırsızın peşinden koşmaya başladı. Ancak korkudan boyayı yere atan hırsız, izini kaybettirmeyi başardı. Hırsızlık anı ve sonrasında çalışanların koşması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Önce adres tarif etti sonra boyayı çaldı

Görüntülerde, yolun karşısına geçen hırsız iş yerinin önünde bir süre dolaşıyor. Hırsız ardından dakikalarca etrafı gözetliyor. Zaman zaman iş yerinin içerisini de kolaçan eden hırsız, uygun zamanı kolluyor. O esnada hırsız yanına gelen bir vatandaşa da adres tarifi yapıyor. Vatandaşın gitmesinin ardından hırsız müşteri gibi boyalara yaklaşıyor. Gözüne kestirdiği boyayı güpegündüz kaşla göz arasında kaldırarak alıp gidiyor. Bir süre sonra dükkana giren bir vatandaşın ihbar etmesi üzerine çalışanlar dışarıya çıkarak hırsızın peşinden koşuyor.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, boya hırsızını yakalamak için çalışma başlattı.