Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 09:13

(Özel haber) Hortumla özel halk otobüsünden mazot çaldı

Ümraniye’de özel halk otobüsünden hortumla mazot çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

(Özel haber) Hortumla özel halk otobüsünden mazot çaldı

28 Kasım 2017 09:13

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.


Ümraniye’de özel halk otobüsünü evinin önüne park eden şoför, sabah kalktığında bütün mazotun çekildiğini görünce şoke oldu. Gece saatlerinde lüks bir araçla otobüsün yanına gelen hırsız, otobüsün mazotunu hortumla çekerek kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, lüks bir araçla otobüsün yanına gelen hırsız önce etrafı kolaçan ediyor. Ardından yanında getirdiği bir aparatla otobüsün depo kapağını açan hırsız hortumla mazotu çekiyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
14
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    14°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç