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16 Nisan 2017 14:38

(Özel Haber) Hülya Avşar oyunu kullandı

Sanatçı Hülya Avşar, anayasa değişikliği için yapılan referandumda oyunu Sarıyer Kız Teknik ve Meslek Lisesinde kullandı.

(Özel Haber) Hülya Avşar oyunu kullandı

16 Nisan 2017 14:38

Basın mensuplarının sorusu üzerine Avşar, "Aklıma Erkan Yolaç’ın yarışması geldi. Su akar yolunu bulur" dedi.


Ünlü sanatçı Hülya Avşar, oyunu Sarıyer Kız Teknik ve Meslek Lisesinde kullandı. Oyunu kullanmak için 1035 nolu sandığa gelen Avşar, bir süre sandık yetkilileriyle sohbet ettikten sonra oy pusulası ve zarfıyla kabine girerek seçimini yaptı. “Hepimiz için iyisi olsun inşallah" diyerek oy pusulasını sandığa atan ünlü sanatçı, daha sonra salondan çıktı. Avşar’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların ilgisini geri çevirmeyen Hülya Avşar, fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.


Oyunu kullandıktan sonra referandum ile ilgili düşüncelerini aktaran Avşar, “Hepimiz için iyi olsun diyorum. Zaten su akar yolunu bulur her şekilde. Aklıma Erkan Yolaç’ın yarışması geldi. O iki kelimeyi söylemeyeceksin diye” ifadelerini kullandı.




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