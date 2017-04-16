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16 Nisan 2017 13:29

(Özel Haber) Hülya Avşar’ın kızı Zehra’nın ilk oy şaşkınlığı

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ilk kez oy kullandı.

(Özel Haber) Hülya Avşar’ın kızı Zehra’nın ilk oy şaşkınlığı

16 Nisan 2017 13:29

Zehra Çilingiroğlu, oyunu sandığa atmayı unutarak elindeki zarfla dışarı çıkmak isteyince görevliler tarafından uyarıldı.


19 yaşına giren Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu ilk kez oy kullandı. Sarıyer Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’ne tek başına oy vermeye gelen Zehra Çilingiroğlu, ilk kez kullanacağı oyun heyecanını yaşadı.


Zarfı sandığa atmayı unuttu


Oy pusulası ve zarfı seçim yetkililerinden alan Zehra Çilingiroğlu bir süre oy verme kabinini göremeyince yetkililerin yardımına başvurdu. Oyunu kullandıktan sonra kabinden çıkan Zehra, ilk kez oy kullanmanın heyecanıyla zarfı sandığa atmadan salondan çıkmaya çalıştı. Görevliler, "Sandık burada" diye uyarınca Zehra Çilingiroğlu geri dönerek, 1035 numaralı sandığa oyunu kullandığı zarfı attı.




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