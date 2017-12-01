Yaşanan kavgada bir kağıt toplayıcısı pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Yaşanan bu anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Olay, Başakşehir’de meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılar ve kağıt toplayıcılar arasında aynı bölgede hurda, metal ve kağıt toplama konusunda tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada kimliği öğrenilemeyen bir kişi aracında bulunan pompalı tüfekle bir kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Şahsın yaralandığını gören arkadaşları hemen polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hurdacılar ve kağıt toplayıcıların silahlı kavgası kamerada

Hurdacılar ve kağıt toplayıcılar arasında yaşanan silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, iki grup arasında yaşanan tartışmada, iki kişi kamyonetle geliyor, ve bir kişi pompalı tüfeği alarak bir kişiyi yaralayıp kaçtığı görülüyor.