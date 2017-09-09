Dünya Yakın Savunma Federasyonu Başkanı İbrahim Aktürk, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. 40 yıldan beri hocalık yaptığını belirten Aktürk, “Daha önce Wushu Kung Fu hocalığı yaptım. 22 yıldır da Türkiye’mize faydalı olması için yeni bir sistem geliştirdim. Bu da şiddete dayanıklı olmayan bir sistem. 2014 yılında bunun federasyonunu kurduk. Ondan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’müze bildirdik. Onların talimatı ile Arnavutköy Polis Okulu’nda ilk polis eğitimini verdik. Daha sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan çağırdılar. Orada eğitimler verdik. Çok memnun kaldılar. Biz modül programı açtık. Okula giden gençlerimiz kötü yollardan uzak dursun. Daha sonra da Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı’mız ile protokol yaptık. Bu program sonra Spor Bakanlığı’na bağlı olmadığımızdan dolayı iptal edildi. O zamanki Aile ve Sosyal Politika Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy bize çok yardım etti. Burada yaptığımız programlar engellendi. 800’den fazla eğitmen yetiştirdim. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na başvurduk federe olmak için. Oradan da herhangi bir sonuç gelmedi. Şu anki Bakanımız Osman Aşkın Bak, inşallah yardım edecektir” şeklinde konuştu.

Kendilerine destek veren Almanya’da Berlin Taekwondo Federasyon Başkanı Kültekin Özçiftçi’ye teşekkür eden İbrahim Aktürk, “Berlin’de Kasım’da büyük bir gösteri yapmayı planlıyoruz. Türkiye’de iki tane federasyon başkanı yetiştirdim. Bir önceki Wushu Federasyonu Başkanı Ebubekir Hocaoğlu ile Eskirim Federasonu Başkanı benim öğrencilerimdi. Belediye başkanlarından da yetiştirdiğim kişiler var” diye konuştu.

İbrahim Aktürk son olarak ise, “Sayın Osman Aşkın Bak’tan destek istiyoruz. Evraklarımızı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gönderdik. Dosya beklemede. Bize herhangi bir sonuç gelmedi. Bunun incelenmesini istiyoruz” dedi.