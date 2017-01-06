Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 12:46

(Özel Haber) İçerisinde ceset olan bazanın taşınma anı kamerada

(Özel Haber) İçerisinde ceset olan bazanın taşınma anı kamerada

06 Ocak 2017 12:46

Şişli’de iki kişi baza içerisindeki cesedi taşıyarak çöp konteynerinin yanına bıraktı. İki şahsın baza içerisindeki cesedi taşımaları ve bırakmaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Şişli Paşa Mahallesi Poyraz 1 Sokak’ta bu gece saat 02.30 sıralarında çöp almaya gelen temizlik işçileri konteyner yanında baza içerisinde battaniyeye sarılı ceset bulmuştu. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrılmış, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sonucu kimliği belirlenemeyen cesedin 35’li yaşlarda siyahi ve yabancı uyruklu bir erkeğe ait olduğu ve üzerinde darp izlerinin olduğu öğrenilmişti. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, o anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki kişi bazayı taşıyor. Daha sonra iki kişi bazayı çöp konteynerinin yanına bırakıyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
-1
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    -1°C
  • Pazar
    Hafif Kar Yağışlı
    -1°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç