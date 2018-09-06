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06 Eylül 2018 14:14

(Özel Haber) İcralık çocuk adliyede pedagog eşliğinde ifade verdi

İstanbul Bağcılar’da annesi ve babası boşanan 10 yaşındaki Yağmur, Bakırköy Adliyesi’ne gelerek pedagog eşliğinde ifade verdi.

(Özel Haber) İcralık çocuk adliyede pedagog eşliğinde ifade verdi

06 Eylül 2018 14:14

Yağmur’un anne babası da adliyede ifade verirken, adliye çıkışı çift kızlarının yanında tartıştı.


Bağcılar’da geçtiğimiz günlerde annesi ve babası boşanan 10 yaşındaki Yağmur’un görüntüsü tüm Türkiye’yi göz yaşlarına boğmuştu. Geçici velayeti annesi Züleyha Ç.’de olan Yağmur icra memurlarınca zorla babası Metin Ç.’den alınmış, olaydan sonra bakanlık harekete geçmişti. Küçük Yağmur, adliyeye gelerek pedagog eşliğinde ifade verdi. İfadenin ardından baba Metin Ç. ve anne Züleyha Ç. de ifade verdi. Ardından annesi ile adliyeden ayrılması gereken küçük Yağmur babasından ayrılmak istemeyince yürek burkan görüntüler oluştu. Adliye çıkışı ise anne baba yine tartıştı. Baba Metin Ç., kendisinden ayrılmak istemeyen kızının yanında Züleyha Ç.’ye "Anne olsaydın dört sene, beş sene kızına böyle davranmasaydın. Bunun vebalini nasıl ödeyeceksin. Elbette adalet yerini bulacak" diyerek tepki gösterdi.




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