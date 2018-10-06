(Özel haber) İlk insandan bugüne kadının serüveni İşşa'da

Kadını, ilk insandan günümüzdeki konumuna kadar inceleyen ve İşşa kitabıyla okuyucuyla buluşmaya hazırlanan yönetmen, yazar Nuray Karadeniz, "Kadınların yönetimde olduğu süreçte daha dingin bir yaşam var diyebiliriz. İnsanlık tarihine baktığınızda Türkler kadınına en çok değer veren medeniyet. Bugün bizim Roma'ya, Yunan'a yüzümüzü çevirmemize gerek yok" dedi.

Kadını, ilk insandan günümüzdeki konumuna kadar inceleyen İşşa kitabıyla okuyucuyla buluşmaya hazırlanan yönetmen, yazar Nuray Karadeniz, kitap hakkında bilgi verdi. İlk kitabı Ve Yolculuk'tan sonra ikinci kez okuyucuyla buluşmaya hazırlanan Karadeniz, kitapta geçmişten günümüze kadının toplumlardaki yeri, yaşayışı, ilişkileri ve toplumdaki etkisini yazdığını belirtti. Alacahöyük'teki arkeolojik kazı çalışmalarının anlatıldığı “Tarihin İzinde” gibi birçok belgeselin de yönetmenliğini yapan Karadeniz, geçmişte birçok medeniyette kadınların yönetim ve toplum noktasında çok etkin rol oynadığını belirtti. Karadeniz, birçok kaynaktan bilgi toplayarak kaleme aldığı önümüzdeki Çarşamba günü okuyucuyla buluşacak olan İşşa ile insanların belleklerindeki kadın algısını bir anlamda değişeceğini ve kitabın dünden bugüne birçok noktada benzerliği de insanlara sunacağını ifade etti.

“Kadınların yönetimde olduğu süreçte daha dingin bir yaşam var”

Kadınların etkin olduğu toplumlarda şiddetin daha az görüldüğünün araştırmalarla ortaya konulduğunu belirten Karadeniz, "İnsanlık tarihinin başlangıcına baktığımızda anaerkillik düzeni diyebileceğimiz bir düzen söz konusu. Bu dönemde kadınlar daha çok etkin, söz sahibi ve antropologların araştırmaları sonrası bu dönemle ilgili şöyle dipnotlar düşülür. Şiddetin, agresifliğin, savaşın olmadığı daha huzurlu bir hayatın olduğu dönem. Aslında kadınların yönetimde olduğu süreçte daha dingin bir yaşam var diyebiliriz. Mülkiyetin kanun olmasıyla kadınlar erkeklerin mülkiyetine giriyor. Bu süreçten sonra Sümerler, Asurlar, Hititler gibi çeşitli medeniyetler söz konusu. Doğurganlığı nedeniyle ilk insanlık tarihinden beri kadına bir kutsallık yüklenmiş, bugün de vardır, anneler kutsaldır. O günden bugüne gelen bazı kültürel aktarımlar söz konusu. Bugünün evliliklerine veya düzenine baktığımızda Hitit'te örneğin başlık parası var. Erkek bir kızla evlenmek istediğinde başlık parası veriyor ama bu paranın anlamı o kızı satın almak, bedelini ödemek değil, eğer erkek vazgeçerse teminat altına almak” dedi.

“Türkler kadınına en çok değer veren medeniyet”

Hitit uygarlığında kız kaçırmayla ilgili yasaların dikkat çektiğini ifade eden Karadeniz, "Bunun nedeni bir kızın evlenme kararını verme, eşini seçme hakkına sahip olmasından kaynaklanıyor. Geçmiş bugünün aynası, geçmişte kadına nasıl davranılıyorsa bugün belli noktalarda aynı davranış hala söz konusu. Çok büyük bir değişim ya da dönüşüm içinde değiliz. Geçmişte aslında tüm icatları yapanlar kadınlar, çanağı, çömleği yapan düzeni kuran kadın her şeyin başlangıcı. Ben Mezopotamya'dan Mısır'dan Roma'dan Yunan, Anadolu'ya kadar kadının tüm yönleriyle bir araştırmasını yaptım. Geldiğim sonuçta; insanlık tarihine baktığınızda Türkler kadınına en çok değer veren medeniyet. Bugün bizim Roma'ya, Yunan'a yüzümüzü çevirmemize gerek yok. İşşa, belleklerdeki izleri bir anlamda değiştirecek ama birçok benzerliği de okuyucu bulacak. İlk kadından bugüne birçok benzerlik var, gelenekler, görenekler, o gün ne ise günümüzde hala yaşadığımız birebir olmasa da birçok yönüyle benzerlik gösteren konular” diye konuştu.