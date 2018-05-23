Kurulduğu günden itibaren aldığı başarılı sonuçlarla Türkiye ve Avrupa’nın gündemine oturan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, faaliyetlerini durdurduğu açıklamıştı. Geçtiğimiz sezon Eurocup, lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan, bu yıl da Türkiye Kupası’nı müzesine götürüp, Euroleague’de Final-Four’a kalan Yakın Doğu Üniversitesi, lig şampiyonluğunu ise finalde Fenerbahçe’ye kaybederek 2. olmuştu. Oldukça başarılı bir grafik çizen ve önemli milli basketbolcuları bünyesinde barındıran Yakın Doğu Üniversitesi’nde Başkan Işık Eyigüngör alınan karara ilişkin İHA’ya açıklamada bulundu.

"Bu karar sezon içinde alındı"

Yakın Doğu Ailesi’nin böyle bir karar aldığının altını çizen Işık Eyigüngör, "Bu kararın en büyük nedeni, maçların Kuzey Kıbrıs’ta oynanmamasıdır. Kendileri başarılar elde edip, maçların Kuzey Kıbrıs’ta oynanmasını arzu ediyordu. 5 kupa aldığımız halde, maçlar İstanbul’da oynanmaya devam etti. Kapanmadaki en büyük etken budur" ifadelerini kulandı.

Faaliyetlerin dün sonlandırıldığını sözlerine ekleyen Eyigüngör, maçların neden Kıbrıs’ta oynanmadığı sorusunu ise, "Onu bize değil, federasyona soracaksınız. Bizden kaynaklı bir durum değil" cevabını verdi.

"Oyuncuların bütün hakları kendilerine verilecektir"

Takımda bulunan oyuncuların ve kulüp personelinin mağdur edilmeyeceğini de söyleyen Eyigüngör, "Oyuncuların bütün hakları kendilerine verilecektir. Hiçbir oyuncumuzu, çalışanlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Bu, sezon içinde alınan bir karardır ve sezonun bitmesi beklendi. Bunun sebebi de Türkiye Basketbol Ligi ve Avrupa Kupaları maç programının bozulmamasıdır" diyerek sözlerini tamamladı.