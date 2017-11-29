(Özel haber) Işık ihlali az kalsın bir cana mal oluyordu

Yaşanan bu anlar saniye saniye araç kamerası tarafından kaydedildi.

Bahçelievler İzzettin Çalışlar Caddesinde okul öğrencisi bir çocuk, karşıdan karşıya geçmek için ışıklarda bulunan düğmeye bastı ve bekledi. Araçlar için kırmızı ışık yandığını gören çocuk araçların durduğundan emin olmak için bir süre daha bekledi. Daha sonra yolun karşısına geçen çocuğa o sırada ışıklarda bekleyen araçları sollamaya çalışan ve hem ışık hem de şerit ihlali yapan bir sürücü çarpmaktan son anda kurtardı. Neye uğradığını şaşıran çocuk kısa bir süre ne yapacağını bilemedi. Araç sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşanan bu anlar ise saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.