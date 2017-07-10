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10 Temmuz 2017 09:51

(Özel haber) İstanbul Boğazı’nda Yunusların martılarla balık kapma yarışı

İstanbul Boğazı’nda yunus balıklarının martılarla balık kapma yarışı kameralarca kaydedildi.

(Özel haber) İstanbul Boğazı’nda Yunusların martılarla balık kapma yarışı

10 Temmuz 2017 09:51

Yaşanan görsel şölen vatandaşları hayran bıraktı.


Arnavutköy sahilinde gezmeye ve balık tutmaya çıkan vatandaşlar, ilk olarak yunus sürüsünü fark etti. Daha sonra bir bölgeye yoğunlaşan yunus sürüsü balık avlamaya başladı. Bu kez devreye martılar da girince ortaya muhteşem bir görsel şölen çıktı .Bir yandan yunuslar su yüzeyine çıkıp denize dalarken, bir yandan da martılar balık avlayan yunusların olduğu bölüme yöneldi. Bu görsel şöleni izleyen vatandaşlardan İbrahim Nazik, ‘’Böyle güzel bir havada yunus balıklarını izlemek, denize girip çıkmalarını izlemek bizleri mutlu etti. Burası dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir güzellik. Allah’ın bir lütfu İstanbul, burada yunuslarla keyif yaptık’’ diye konuştu.


Selma Nazik ise ‘’Çok güzel bir görüntü bizimde çok hoşumuza gitti, böyle bir görüntüyü birkaç kere gördüm, bugünde tekrar gerçekten böyle bir havada böyle bir yerde seyretmek çok keyifliydi’’ ifadelerini kullandı. Yaklaşık yarım saat süren gösteri yunusların gözden kaybolmasıyla son buldu.




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