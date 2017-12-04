Baskında çok sayıda kaçak sigara ve çok miktarda kaçak tütün ele geçirilirken, o anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden kargo ile uyuşturucu madde geldiğine ilişkin ihbar aldı. İhbarı değerlendiren narkotimleri, Kağıthane’de bir iş yerini 2 gün boyunca fiziki ve teknik takibe aldı. Sürekli olarak kargo ile koli geldiğini tespit eden tim, bunun üzerine iş yerine paket getiren kargo şirketinin kuryesini takibe aldı. Kuryeyi adım adım takip eden polis, saat 15.00 sıralarında Sultan Selim Mahallesi Gümüşhane Caddesi üzerindeki iş yerine baskın düzenledi. Yapılan baskında paketi açan tim, çok sayıda kaçak sigara ele geçirdi. Bunun üzerine polis ekipleri iş yerinde bir süre arama yaptı. Yapılan aramalarda iş yerinin çeşitli bölümlerinden çok sayıda kaçak sigara ve çok miktarda kaçak tütün ele geçirdi.

Polis kuryeyi adım adım takip etti

Öte yandan kargo şirketi yoluyla paketleri ve kolileri teslim aldığı öğrenilen Suriyeli erkek şahsın, bu yolla binlerce kaçak sigara ve kaçak tütün maddesi getirttiği öğrenildi. Polisin gizlilik nedeniyle paketi açamayan kuryeyi takip etmesi ve iş yerine baskın anı da kameralara yansıdı. Baskın sonucunda ele geçirilen sigaralara ve tütüne el konulurken, iş yeri sahibi şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kağıthane Sanayi Polis Merkezine teslim edilen şahıs, çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı.