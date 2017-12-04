Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 09:32

(Özel Haber) İstanbul polisi adım adım takip etti, yüzlerce paket ele geçirdi

İstanbul narkotik polisi, Hakkari’den kargoyla uyuşturucu madde geldiği ihbarı üzerine yaptığı fiziki ve teknik çalışmalar sonucu bir kargo şirketinin kuryesini takip ederek işyerine baskın düzenledi.

(Özel Haber) İstanbul polisi adım adım takip etti, yüzlerce paket ele geçirdi

04 Aralık 2017 09:32

Baskında çok sayıda kaçak sigara ve çok miktarda kaçak tütün ele geçirilirken, o anlar kameralara yansıdı.


İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden kargo ile uyuşturucu madde geldiğine ilişkin ihbar aldı. İhbarı değerlendiren narkotimleri, Kağıthane’de bir iş yerini 2 gün boyunca fiziki ve teknik takibe aldı. Sürekli olarak kargo ile koli geldiğini tespit eden tim, bunun üzerine iş yerine paket getiren kargo şirketinin kuryesini takibe aldı. Kuryeyi adım adım takip eden polis, saat 15.00 sıralarında Sultan Selim Mahallesi Gümüşhane Caddesi üzerindeki iş yerine baskın düzenledi. Yapılan baskında paketi açan tim, çok sayıda kaçak sigara ele geçirdi. Bunun üzerine polis ekipleri iş yerinde bir süre arama yaptı. Yapılan aramalarda iş yerinin çeşitli bölümlerinden çok sayıda kaçak sigara ve çok miktarda kaçak tütün ele geçirdi.


Polis kuryeyi adım adım takip etti


Öte yandan kargo şirketi yoluyla paketleri ve kolileri teslim aldığı öğrenilen Suriyeli erkek şahsın, bu yolla binlerce kaçak sigara ve kaçak tütün maddesi getirttiği öğrenildi. Polisin gizlilik nedeniyle paketi açamayan kuryeyi takip etmesi ve iş yerine baskın anı da kameralara yansıdı. Baskın sonucunda ele geçirilen sigaralara ve tütüne el konulurken, iş yeri sahibi şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kağıthane Sanayi Polis Merkezine teslim edilen şahıs, çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç