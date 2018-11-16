(Özel Haber) İstanbul'da balıkçılara şok baskın havadan görüntülendi

Avrupa'nın en büyük balık hali olan İstanbul'daki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimde kriterlere uymayan işletmelere cezai işlem uygulanırken, boy kriterine uymayan 5 ton balığa el koydu. Hem karadan hem de denizden yapılan denetim, drone ile görüntülendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Zabıta ekipleri, Gürpınar Balık Hali'nde yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetim yaptı. Gece şok bir baskınla balık haline gelen yetkililer, balıkların satıldığı alanlarda, depolarda, gemi ve teknelerde incelemelerde bulundu. Denetimlere katılan yaklaşık 250 görevli, usulsüz ve yasak olan durumları tespit etti. Yasaklara uymayan 14 işletme hakkında “Su Ürünleri Kanunu” ve Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ" hükümlerine göre cezai işlem uygulandı. Boy yasağına takılan 5 ton balığa ise el konuldu.

“Sürdürülebilir balıkçılık için çaba sarf ediyoruz”

Denetimleri yerinde izleyen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yasa dışı avcılıkla mücadelelerinin sürdüğünü vurgulayarak, ”Avrupa'nın en büyük halinde çeşitli illerden gelen ve Marmara'da tutulmuş balıkların denetimini yapmak için buradayız. Sürdürülebilir balıkçılık için çaba sarf ediyoruz. Bizim amacımız bizden sonra gelen nesillerin de balık yemesini sağlamak, onlara da balık bırakmak. Biz bunun için çabalıyoruz. Biz bu alanla beraber balıkların tutulduğu denizlerimizde, denizden karaya çıkma noktalarında ve balıkların satıldığı alanlarda denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bizimle beraber paydaş kurumlarımızla beraberiz, onlara da teşekkür ediyorum. Balıkların yasal avlanabilir boyda olup olmadığını kontrol ediyoruz, denizde ise yasak alanlarda avlanıyorlar mı onları denetliyoruz. Palamutta 25 santimetre, istavritte 13 santimetre, lüferde 18 santimetre, hamside ise 9 santimetre yasal avlanabilir balık boyutlarımız. Balıklara ömürlerinde bir kere neslini devam ettirebilmesi için bir şans tanımalıyız. Bizim bu denetimde ne yazık ki el koyduğumuz balıklar oldu. Gerekli cezai işlemleri de uygulayacağız. Denetimleri yaparken hem balıkçıları hem de tüketicileri koruyoruz. Aslında kendilerinden sonra gelen nesiller de balıkçılıkla uğraşabilsin diye tüm amacımız, umarım denetimlerimiz sonuç verir” diye konuştu.

Öte yandan, halde yapılan denetim havadan da drone ile görüntülendi.