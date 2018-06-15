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15 Haziran 2018 10:14

(Özel Haber) İstanbul’da bayram sabahında yollar bomboş kaldı

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde İstanbul’daki yollar boş kaldı.

(Özel Haber) İstanbul’da bayram sabahında yollar bomboş kaldı

15 Haziran 2018 10:14

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik yoğunluk haritası saat 10.00 itibariyle yüzde 9’u görürken, havadan çekilen görüntülerde megakenttin yollarındaki alışıldık araç kuyruklarının yerini az sayıda aracın bulunduğu yollara bıraktığı görüldü.


Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için vatandaşların İstanbul’dan ayrılmasıyla bayramın birinci gününde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik yoğunluk haritası da saat 10.00 itibariyle yüzde 9’u gördü. Havadan çekilen görüntülerde megakentteki yollarda alışıldık araç kuyruklarının olduğu görüntüler yerine az sayıda aracın bulunduğu yollar dikkat çekti. Görüntülerde E-5’te karayolu üzerinde her iki istikamette de çok az sayıda sürücünün bulunduğu görüldü. Bayram nedeniyle yolların boşalması ise İstanbullu araç sürücülerini memnun etti.



“Keşke hep böyle olsa”


Yolların boş kalmasından çok memnun olduğunu dile getiren taksi şoförü Reşat Erdoğan, “Keşke hep böyle olsa yolcularımız da memnun, biz de memnunuz. Karşıdan geldim, bu tarafa yolcu getirdim yarım saatte geldik. Süper, insan çok rahat oluyor stres olmuyor, gideceği yere daha çabuk gidiyor” şeklinde konuştu.



“Yolcular gideceği yere zamanında gidiyor”


Tatil nedeniyle İstanbul dışına çıkan çok sayıda vatandaş olduğunu, yolcu sayısının da azaldığını belirten bir otobüs şoförü, “Yolcu yok ki zaten rahat yolculuk etsin, yolcular da gitti, kimse kalmadı, güzel bir şey. Benim için fark etmez trafikli ya da trafiksiz zaten yoldayız. Millet tatile gittiği için biraz fark ediyor. Güzel yani zamanında gidiyorsun, istirahatini ediyorsun, yolcular gideceği yere zamanında gidiyor” dedi.




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