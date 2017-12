(Özel Haber) İstanbul’da dehşet anları, iş adamı metrelerce sürüklendi

Soyguncuların iş adamını takip etmesi ve aracının camını kırarak parayı çaldığı o anlar güvenlik kameralarına yansırken, hırsızların aracının kapısını tutan adam da metrelerce sürüklendi.

Olay, dün saat 13.20 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahalesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde iş adamı Şehmuz Or, Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde 200 bin liraya ev satışını gerçekleştirdi. Paraları aldıktan sonra çantaya koyan Or, bankaya giderek paranın 70 bin liralık kısmını yatırdı. Bankadan çıkan iş adamı paranın kalan 130 bin liralık kısmını da başka bir bankaya yatırmak istedi. Ancak banka öğle arasına girdiği için parayı yatıramadı. Bunun üzerine içi para dolu çantayla aracına binen Or, arkadaşlarını arayarak ofisine gitti. Binanın önüne gelen iş adamı, kendisini araçla takip eden soygunculardan habersiz aracından inerek ofise doğru yöneldi. O esnada harekete geçen soyguncular, iş adamının aracının yanına gelerek camını patlattı. Çantayı alan soyguncuları gören iş adamı Or, peşlerinden koşmaya başladı. Soyguncuların aracının arka kapısını tutan Or, bir süre koştuktan sonra yere düşerek metrelerce sürüklendi. Soyguncular ise hızla kayıplara karıştı.

Polis eşkali belirlenen hırsızları arıyor

Olayın ardından Şehmuz Or, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araçta parmak izi incelemesi yaptıktan sonra iş adamının ifadesine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, eşkali belirlenen soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. İş adamı Şehmuz Or ise olaydan yara almadan kurtuldu. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Aracın arka kapısını tuttum ama yakalayamadım"

Para dolu çantası çalınan iş adamı Şehmuz Or, "Tapu dairesinden çıktıktan sonra bankaya doğru gidecektim. Bankayı gidip paranın bir bölümü yatırdım. Diğer bölümü de başka bankaya yatıracaktım. Diğer banka mesai saati bittiği için kapandı dedi. 2 dakika ile kaçırdım. Ondan sonra arkadaşlarımı arayarak onların ofisine geldim. Binanın önüne gelip tam içeriye gireceğim esnada aracın camı patlayıp parayı alıp kaçtılar. Beni takip etmişler. Peşlerinden koştum, kaçtıkları aracın arka kapısını tuttum ama yakalayamadım. Ondan sonra emniyet birimlerine haber verdik. Geldiler, tutanak tuttular. Tek istediğim zanlıların yakalanması, yakalanıp hakim karşısına çıkartılmasını istiyorum" dedi.

Polis, eşkali belirlenen soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.