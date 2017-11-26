Diğer
Kategoriler
26 Kasım 2017 09:45

(Özel Haber) İstanbul’da eşsiz sonbahar manzarası havadan görüntülendi

Sarıyer’deki Atatürk Arboretumu, İstanbul’un stresinden ve trafiğinden kaçmak isteyen vatandaşların adresi oldu.

(Özel Haber) İstanbul’da eşsiz sonbahar manzarası havadan görüntülendi

26 Kasım 2017 09:45

Arboretum’da sonbaharda sararan ağaçların yaprakları ile ortaya çıkan eşsiz güzellik havadan görüntülendi.


İstanbullular hafta sonu güneşin kendini göstermesiyle şehrin trafiğinden, gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak için Sarıyer’deki Atatürk Arboretumu’na akın etti. Çocuklarıyla birlikte Arboretum’a gelen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekilerek, dünyanın çeşitli yerlerinden farklı türlerde ağaçlar hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. ’Canlı açık ağaç müzesi’ olarak da adlandırılan Atatürk Arboretumu’nun ziyaretçileri arasında düğün çekimi için gelen çiftler de yer aldı. Bilimsel araştırma ve gözlem amacıyla kurulan Atatürk Arboretumu, yaklaşık 2 bin yerli ve yabancı bitki türünü de içinde barındırıyor.


Arboretum’a düğün çekimi için gelen gelin Hilal Balcı, "Daha önce buraya gelmemiştim. İnternetten görmüştüm, ilk girişte bayağı hoşuma gitti. Açıkçası bayağı güzele benziyor. Hepsi anı olacak bizim için. Tabii ki fotoğraflarımız güzel olursa" dedi.



"Burası, çok güzel bir doğa harikası"


Atatürk Arboretumu’na ziyarete gelen Oğuz Elçeli ise, İstanbul’u gezmeyi sevdiğini kaydederek, "Daha gezmediğimiz birçok yer var. Buraya görmek bizi mutlu etti. Bu ikinci gelişim. Misafirim olduğu için şimdi tekrardan geldim. Onları da gezdirmek istedim. Burası gerçekten çok güzel bir doğa harikası. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Burası ağaç müzesi olduğu için dünyanın farklı yerlerinden farklı türde ağaçlar var" şeklinde konuştu.



"Şehrin stresinden uzak keyifli bir gün bizim için"


Ziyaretçilerden İbrahim Deniz, ilk defa Arboretum’a geldiğini söyleyerek, "Oldukça güzel bir manzarası var. Kızım daha önceden gelmiş, oldukça beğenmiş. Bize de tavsiye etti. Kızımın tavsiyesi üzerine geldik. Kızımla beraber fotoğrafsever olarak buradaki güzel atmosferi yakalamak için geldik. İstanbul’un kalabalığından, stresinden uzak son derece keyifli bir gün bizim için" ifadelerini kullandı.


Öte yandan, sonbahar renklerine bürünen Arboretum havadan görüntülendi. Görüntülerde sararan yaprakların oluşturduğu eşsiz manzara ve insanların fotoğraf çekmek için yarıştığı görülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
16
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Hafis Sağnak Yağışlı
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç